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Этот салат будет на вашем столе, пока не используете все крашанки: отличный рецепт из "ничего"

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой рецепт яичного салата
Простой рецепт яичного салата. Фото shuba.life

Отличный способ использовать оставшиеся яйца

Осталось несколько крашанок после Паски и не хочется их выбрасывать? Смешайте их с редисом, огурцами — и получится отличное блюдо.

Рецептом такого салата делится Shuba. Легкое и питательное блюдо состоит из знакомых всем ингредиентов. Именно благодаря яйцам салат получается сытным, а овощи и зелень поставляют в организм витамины. Такой салатик — отличный вариант на обед, ужин или перекус.

Как приготовить летний салат с редиской, огурцами и яйцом

Ингредиенты на 4 порции:

  • яйца куриные — 3 шт.;
  • редис — 400 г;
  • огурец — 3 шт.;
  • зеленый лук, пучок — 1 шт.;
  • петрушка, веточка — 10 г;
  • укроп, веточка — 10 г;
  • сметана, соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • горчица — 3 г.

Способ приготовления:

  1. Куриные яйца варим вкрутую — на это уйдет около 8-9 минут после закипания. Отправляем их в холодную воду, даем остыть, чистим и нарезаем кубиками.
  2. Редис и огурцы моем и нарезаем кружочками. Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник.
  3. В отдельной миске смешиваем сметану с горчицей, солим и перчим.
  4. Заправляем салат приготовленной сметанно-горчичной смесью и тщательно перемешиваем.

Подаем салат с ароматными котлетами и картофельным пюре. Приятного аппетита.

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#Рецепт #Салат #Яйца #Готовим дома