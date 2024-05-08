Этот салат будет на вашем столе, пока не используете все крашанки: отличный рецепт из "ничего"
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Отличный способ использовать оставшиеся яйца
Осталось несколько крашанок после Паски и не хочется их выбрасывать? Смешайте их с редисом, огурцами — и получится отличное блюдо.
Рецептом такого салата делится Shuba. Легкое и питательное блюдо состоит из знакомых всем ингредиентов. Именно благодаря яйцам салат получается сытным, а овощи и зелень поставляют в организм витамины. Такой салатик — отличный вариант на обед, ужин или перекус.
Как приготовить летний салат с редиской, огурцами и яйцом
Ингредиенты на 4 порции:
- яйца куриные — 3 шт.;
- редис — 400 г;
- огурец — 3 шт.;
- зеленый лук, пучок — 1 шт.;
- петрушка, веточка — 10 г;
- укроп, веточка — 10 г;
- сметана, соль, перец черный молотый — по вкусу;
- горчица — 3 г.
Способ приготовления:
- Куриные яйца варим вкрутую — на это уйдет около 8-9 минут после закипания. Отправляем их в холодную воду, даем остыть, чистим и нарезаем кубиками.
- Редис и огурцы моем и нарезаем кружочками. Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник.
- В отдельной миске смешиваем сметану с горчицей, солим и перчим.
- Заправляем салат приготовленной сметанно-горчичной смесью и тщательно перемешиваем.
Подаем салат с ароматными котлетами и картофельным пюре. Приятного аппетита.