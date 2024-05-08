Этот салат будет на вашем столе, пока не используете все крашанки: отличный рецепт из "ничего"

Отличный способ использовать оставшиеся яйца

Осталось несколько крашанок после Паски и не хочется их выбрасывать? Смешайте их с редисом, огурцами — и получится отличное блюдо.

Рецептом такого салата делится Shuba. Легкое и питательное блюдо состоит из знакомых всем ингредиентов. Именно благодаря яйцам салат получается сытным, а овощи и зелень поставляют в организм витамины. Такой салатик — отличный вариант на обед, ужин или перекус.

Как приготовить летний салат с редиской, огурцами и яйцом

Ингредиенты на 4 порции:

яйца куриные — 3 шт.;

редис — 400 г;

огурец — 3 шт.;

зеленый лук, пучок — 1 шт.;

петрушка, веточка — 10 г;

укроп, веточка — 10 г;

сметана, соль, перец черный молотый — по вкусу;

горчица — 3 г.

Способ приготовления:

Куриные яйца варим вкрутую — на это уйдет около 8-9 минут после закипания. Отправляем их в холодную воду, даем остыть, чистим и нарезаем кубиками. Редис и огурцы моем и нарезаем кружочками. Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник. В отдельной миске смешиваем сметану с горчицей, солим и перчим. Заправляем салат приготовленной сметанно-горчичной смесью и тщательно перемешиваем.

Подаем салат с ароматными котлетами и картофельным пюре. Приятного аппетита.