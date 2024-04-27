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Идеально для сладкоежек: такую шоколадную пасочку они съедят - глазом не успеете моргнуть

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сладкая шоколадная паска
Сладкая шоколадная паска. Фото vazhnoznat.com

Намного вкуснее традиционной выпечки

Традиционная выпечка к пасхальному столу — пышная паска. Мы уже готовили и творожную паску, и панеттоне, и краффины.

Если хочется еще удивить близких и родных, вам точно пригодится рецепт "Важно знать". Мы будем сегодня готовить шоколадную паску — это отличный вариант для сладкоежек.

Как приготовить шоколадную паску

Ингредиенты

Для опары:

  • 120 мл молока;
  • 20 г сахара;
  • 20 г муки;
  • 10 г свежих дрожжей.

Для теста:

  • 200 г пшеничной муки;
  • 50 г сахара;
  • 30 г какао-порошка;
  • 20 г сливочного масла;
  • 20 мл оливкового масла;
  • 1 яйцо;
  • 2 г ванилина;
  • 100 г сушеной клюквы.

Для начинки:

  • 250 г шоколада;
  • 170 мл 15%-х сливок.

Способ приготовления:

  1. В миске смешиваем теплое молоко, муку, дрожжи и сахар. Все тщательно перемешиваем венчиком, накрываем пленкой и ставим в теплое место на 40 минут.
  2. В отдельной посуде миксером взбиваем яйца с сахаром до осветления. В полученную массу добавляем растопленное сливочное масло и взбиваем минуту. После добавляем опару и оливковое масло, перемешиваем массу ложкой.
  3. В просеянную муку добавляем ванилин и какао и тщательно перемешиваем венчиком.
  4. Соединяем сухие и влажные ингредиенты и замешиваем тесто.
  5. Отдельную миску смазываем маслом, отправляем тесто, накрываем его пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1,5 часа.
  6. Когда тесто подойдет, добавляем в него промытую клюкву или другие сухофрукты на выбор. Отправляем в форму для выпекания и оставляем еще на 40 минут.
  7. Выпекаем паску в разогретой до 170 градусов духовке около 45 минут, после даем немного остыть, срезаем центральную часть верхушки и выбираем мякоть.
  8. Для приготовления начинки нагреваем сливки до очень горячего состояния и заливаем ими подробленный шоколад, через пару минут перемешиваем венчиком до однородности.
  9. Приготовленную начинку смешиваем с мякотью, отправляем обратно в паску и накрываем срезанной верхушкой.

Украшаем выпечку домашней глазурью и подаем к столу. Получится очень вкусно.

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