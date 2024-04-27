Идеально для сладкоежек: такую шоколадную пасочку они съедят - глазом не успеете моргнуть

Намного вкуснее традиционной выпечки

Традиционная выпечка к пасхальному столу — пышная паска. Мы уже готовили и творожную паску, и панеттоне, и краффины.

Если хочется еще удивить близких и родных, вам точно пригодится рецепт "Важно знать". Мы будем сегодня готовить шоколадную паску — это отличный вариант для сладкоежек.

Как приготовить шоколадную паску

Ингредиенты

Для опары:

120 мл молока;

20 г сахара;

20 г муки;

10 г свежих дрожжей.

Для теста:

200 г пшеничной муки;

50 г сахара;

30 г какао-порошка;

20 г сливочного масла;

20 мл оливкового масла;

1 яйцо;

2 г ванилина;

100 г сушеной клюквы.

Для начинки:

250 г шоколада;

170 мл 15%-х сливок.

Способ приготовления:

В миске смешиваем теплое молоко, муку, дрожжи и сахар. Все тщательно перемешиваем венчиком, накрываем пленкой и ставим в теплое место на 40 минут. В отдельной посуде миксером взбиваем яйца с сахаром до осветления. В полученную массу добавляем растопленное сливочное масло и взбиваем минуту. После добавляем опару и оливковое масло, перемешиваем массу ложкой. В просеянную муку добавляем ванилин и какао и тщательно перемешиваем венчиком. Соединяем сухие и влажные ингредиенты и замешиваем тесто. Отдельную миску смазываем маслом, отправляем тесто, накрываем его пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1,5 часа. Когда тесто подойдет, добавляем в него промытую клюкву или другие сухофрукты на выбор. Отправляем в форму для выпекания и оставляем еще на 40 минут. Выпекаем паску в разогретой до 170 градусов духовке около 45 минут, после даем немного остыть, срезаем центральную часть верхушки и выбираем мякоть. Для приготовления начинки нагреваем сливки до очень горячего состояния и заливаем ими подробленный шоколад, через пару минут перемешиваем венчиком до однородности. Приготовленную начинку смешиваем с мякотью, отправляем обратно в паску и накрываем срезанной верхушкой.

Украшаем выпечку домашней глазурью и подаем к столу. Получится очень вкусно.