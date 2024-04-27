Идеально для сладкоежек: такую шоколадную пасочку они съедят - глазом не успеете моргнуть
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Намного вкуснее традиционной выпечки
Традиционная выпечка к пасхальному столу — пышная паска. Мы уже готовили и творожную паску, и панеттоне, и краффины.
Если хочется еще удивить близких и родных, вам точно пригодится рецепт "Важно знать". Мы будем сегодня готовить шоколадную паску — это отличный вариант для сладкоежек.
Как приготовить шоколадную паску
Ингредиенты
Для опары:
- 120 мл молока;
- 20 г сахара;
- 20 г муки;
- 10 г свежих дрожжей.
Для теста:
- 200 г пшеничной муки;
- 50 г сахара;
- 30 г какао-порошка;
- 20 г сливочного масла;
- 20 мл оливкового масла;
- 1 яйцо;
- 2 г ванилина;
- 100 г сушеной клюквы.
Для начинки:
- 250 г шоколада;
- 170 мл 15%-х сливок.
Способ приготовления:
- В миске смешиваем теплое молоко, муку, дрожжи и сахар. Все тщательно перемешиваем венчиком, накрываем пленкой и ставим в теплое место на 40 минут.
- В отдельной посуде миксером взбиваем яйца с сахаром до осветления. В полученную массу добавляем растопленное сливочное масло и взбиваем минуту. После добавляем опару и оливковое масло, перемешиваем массу ложкой.
- В просеянную муку добавляем ванилин и какао и тщательно перемешиваем венчиком.
- Соединяем сухие и влажные ингредиенты и замешиваем тесто.
- Отдельную миску смазываем маслом, отправляем тесто, накрываем его пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1,5 часа.
- Когда тесто подойдет, добавляем в него промытую клюкву или другие сухофрукты на выбор. Отправляем в форму для выпекания и оставляем еще на 40 минут.
- Выпекаем паску в разогретой до 170 градусов духовке около 45 минут, после даем немного остыть, срезаем центральную часть верхушки и выбираем мякоть.
- Для приготовления начинки нагреваем сливки до очень горячего состояния и заливаем ими подробленный шоколад, через пару минут перемешиваем венчиком до однородности.
- Приготовленную начинку смешиваем с мякотью, отправляем обратно в паску и накрываем срезанной верхушкой.
Украшаем выпечку домашней глазурью и подаем к столу. Получится очень вкусно.