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У тли не будет ни единого шанса: избавиться от вредителя поможет кожура апельсина

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Тля может уничтожить растение
Тля может уничтожить растение. Фото скриншот Youtube

Самый простой способ избавиться от вредителя

Тля поражает множество растений в саду. Вредителя можно встретить на плодовых деревьях, розах, стеблях укропа и томатов. Избавляться от тли нужно как можно быстрее, ведь она выжимает из растений все соки.

Для борьбы с тлей не обязательно использовать покупную химию. Уничтожить вредителей поможет кожура апельсина.

Как прогнать тлю

Обычно апельсиновая корка используется для приготовления напитков и десертов. Но оказывается, она эффективна при борьбе с вредителями на земельном участке.

Цитрусовые богаты минералами, такими как калий, фосфор и магний, которые являются активаторами роста растений. Апельсиновая кожура также содержит много эфирных масел, которые убивают многих вредителей, например моль и тлю. Вредители не смогут находиться там, где пахнет апельсином.

Очистите апельсины, высушите шкурку в духовке или на свежем воздухе, затем измельчите ее в порошок. Разбросайте его вокруг растения, которое атаковала тля. Вредители должны вскоре исчезнуть.

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#Тля #Сад #Огород