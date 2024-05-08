Сразу четырем знакам Зодиака карты Таро обещают перемены к лучшему со дня на день: кто эти счастливчики

Они могут раздать долги, закончить тяжелый этап, обрести спокойствие и радость

В начале мая у представителей сразу четырех знаков Зодиака дела резко могут пойти в гору, — закончится тяжелый период в жизни и станет легче.

Речь идет про такие знаки Зодиака как Овен, Рак, Козерог и Водолей. Об этом говорит гороскоп Таро от "Телеграфа" на неделю до 12 мая включительно.

Овнам выпала перевернутая Башня

Обычно эта карта предрекает тяжелые и болезненные перемены, однако тут она выпала перевернутой, — это говорит, что перемены будут легкими и к лучшему.

Ракам выпала Шестерка мечей

Вы сможете оставить позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Козерогам выпала перевернутая Пятерка пентаклей

Обычно это плохая карта, но перевернутой она обещает, что у Вас вот-вот могут решиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, скоро возможно начнете выздоравливать.

Водолеям выпал Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. На этой неделе в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца мая по картам Таро.