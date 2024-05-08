Из черствой паски - в фантастический торт: рецепт, который точно понадобится после праздников

Близкие не догадаются, из чего этот торт

Наверняка у вас осталось немного любимой паски после праздников. Какими бы нежными и мягкими они ни были в первые дни, со временем они черствеют и теряют вкус.

Вместе с Shuba предлагаем ее не выбрасывать, а приготовить необычный торт с кремом и ягодами. Пасхальный торт получается настолько вкусным, что его сметут сразу со стола.

Как приготовить пасхальный торт из черствой паски

Ингредиенты на 8 порций:

паска — 1 кг;

сыр кисломолочный — 500 г;

сахар — 200 г;

яйца куриные — 2 шт.;

сливки — 100 мл;

ягоды — 120 г

Для глазури:

шоколад — 100 г;

масло сливочное 73% — 30 г;

молоко 2,5% — 20 мл.

Способ приготовления:

Яичные желтки отделяем от белков и миксером взбиваем до пышной массы с половиной сахара. Белки взбиваем до стойкой пены. До однородной массы растираем творог со второй половиной сахара и сливками. В полученную массу добавляем смесь из желтков и белки, все перемешиваем лопаткой. Черствую паску разрезаем на коржи, как для торта, смазываем их кремом и посыпаем размороженными ягодами без косточек. Собираем из них торт. Для глазури на водяной бане растапливаем поломанный кусочками шоколад, масло и молоко. Постоянно помешиваем массу, пока она не станет однородной. Даем остыть и поливаем торт по своему вкусу.

Если у вас остались после Паски крашанки, приготовьте с ними пикантный салат. Получится невероятно вкусно.