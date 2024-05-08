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Из черствой паски - в фантастический торт: рецепт, который точно понадобится после праздников

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Торт из черствой паски
Торт из черствой паски. Фото shuba.life

Близкие не догадаются, из чего этот торт

Наверняка у вас осталось немного любимой паски после праздников. Какими бы нежными и мягкими они ни были в первые дни, со временем они черствеют и теряют вкус.

Вместе с Shuba предлагаем ее не выбрасывать, а приготовить необычный торт с кремом и ягодами. Пасхальный торт получается настолько вкусным, что его сметут сразу со стола.

Как приготовить пасхальный торт из черствой паски

Ингредиенты на 8 порций:

  • паска — 1 кг;
  • сыр кисломолочный — 500 г;
  • сахар — 200 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • сливки — 100 мл;
  • ягоды — 120 г

Для глазури:

  • шоколад — 100 г;
  • масло сливочное 73% — 30 г;
  • молоко 2,5% — 20 мл.

Способ приготовления:

  1. Яичные желтки отделяем от белков и миксером взбиваем до пышной массы с половиной сахара. Белки взбиваем до стойкой пены.
  2. До однородной массы растираем творог со второй половиной сахара и сливками. В полученную массу добавляем смесь из желтков и белки, все перемешиваем лопаткой.
  3. Черствую паску разрезаем на коржи, как для торта, смазываем их кремом и посыпаем размороженными ягодами без косточек. Собираем из них торт.
  4. Для глазури на водяной бане растапливаем поломанный кусочками шоколад, масло и молоко. Постоянно помешиваем массу, пока она не станет однородной. Даем остыть и поливаем торт по своему вкусу.

Если у вас остались после Паски крашанки, приготовьте с ними пикантный салат. Получится невероятно вкусно.

Теги:
#Рецепт #Торт #Паска #Готовим дома