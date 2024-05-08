Дети умываются - а вы готовите завтрак: рецепт-пятиминутка из трех ингредиентов

Идеальный завтрак из пару кусочков хлеба

Самый важный прием пищи — завтрак, и пропускать его нельзя. Хочется, чтобы он был сытным, натуральным, вкусным и быстрым в приготовлении.

Вместе с "На пенсии" сегодня именно о таком завтраке и расскажем. А "готовить" мы будем горячие бутерброды. Попробовав раз, вы не сможете больше отказаться от такого блюда. Все дело в том, что вам понадобится всего три основных ингредиента — хлеб, фарш и куриное яйцо. Близкие не успеют почистить зубы и умыться, как сытный завтрак уже будет на тарелке.

Как приготовить горячие бутерброды с фаршем

Ингредиенты:

белый хлеб или батон – 5 кусочков;

фарш любой – 150 г;

яйцо куриное – 1 шт.;

растительное масло — для жарки;

соль и черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Фарш отправляем в миску. Добавляем яйцо, солим, перчим и все тщательно перемешиваем. По желанию можно добавить измельченный лук. Полученную массу тонким слоем намазываем на каждый ломтик хлеба, прижимая фарш вилкой. Разогреваем сковороду с растительным маслом и фаршем вниз выкладываем бутерброды. Жарим его с одной стороны не меньше 4 минут, пока фарш зарумянится.

Вкусные и сытные горячие бутерброды подаем с ароматным кофе. Приятного аппетита.