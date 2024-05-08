Дети умываются - а вы готовите завтрак: рецепт-пятиминутка из трех ингредиентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеальный завтрак из пару кусочков хлеба
Самый важный прием пищи — завтрак, и пропускать его нельзя. Хочется, чтобы он был сытным, натуральным, вкусным и быстрым в приготовлении.
Вместе с "На пенсии" сегодня именно о таком завтраке и расскажем. А "готовить" мы будем горячие бутерброды. Попробовав раз, вы не сможете больше отказаться от такого блюда. Все дело в том, что вам понадобится всего три основных ингредиента — хлеб, фарш и куриное яйцо. Близкие не успеют почистить зубы и умыться, как сытный завтрак уже будет на тарелке.
Как приготовить горячие бутерброды с фаршем
Ингредиенты:
- белый хлеб или батон – 5 кусочков;
- фарш любой – 150 г;
- яйцо куриное – 1 шт.;
- растительное масло — для жарки;
- соль и черный молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Фарш отправляем в миску. Добавляем яйцо, солим, перчим и все тщательно перемешиваем. По желанию можно добавить измельченный лук.
- Полученную массу тонким слоем намазываем на каждый ломтик хлеба, прижимая фарш вилкой.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и фаршем вниз выкладываем бутерброды. Жарим его с одной стороны не меньше 4 минут, пока фарш зарумянится.
Вкусные и сытные горячие бутерброды подаем с ароматным кофе. Приятного аппетита.