Что делать, чтобы телефон не разряжался слишком быстро

Узнайте, как надолго сохранить заряд на смартфоне

Телефон уже давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Поэтому очень важно, чтобы гаджет все время был заряжен и продолжал работать. "Телеграф" уже рассказывал, как правильно удалять приложения в смартфоне, а сегодня делится, как эффективно экономить зарядку телефона.

Оказалось, есть несколько простых способов экономить заряд батареи телефона, пишет apostrophe.ua. Нужно задействовать лишь несколько простых опций гаджета.

Как экономить заряд телефона

Яркость экрана

Первое, что нужно сделать для экономии заряда — отрегулируйте яркость экрана. Слишком яркий дисплей быстро садит батарею гаджета. В то же время, следите, чтобы экран не был слишком тусклым, ведь это вредно для глаз.

Темная тема и заставка

Установите на телефоне и в приложениях темную тему, также используйте темную картинку на рабочем экране телефона. Это поможет существенно экономить заряд аккумулятора.

Беспроводные функции

Отключение беспроводных функций, типа Wi-Fi, Bluetooth и GPS, когда вы их не используете, существенно замедлит разрядку телефона. Возьмите в привычку отключать эти опции сразу после использования.

Работа фоновых программ

Работа некоторых фоновых программ может привести к быстрой разрядке телефона. Поэтому для экономии стоит отключить все ненужные приложения, которые продолжают работать в фоновом режиме даже когда телефон "спит".

Режим полета

Очень полезная опция в телефоне, когда вам нужно экономить зарядку. В режиме полета в телефоне не будет работать мобильная связь, доступ к интернету, вы не будете получать сообщения, однако, в некоторых случаях это может надолго сохранить заряд батареи.

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