Ідеально для ласунів: таку шоколадну пасочку вони з’їдять — оком не встигнете моргнути

Набагато смачніше за традиційну випічку

Традиційна випічка до великоднього столу — пишна паска. Ми вже готували й сирну паску, і панеттон, і крафіни.

Якщо хочеться ще здивувати близьких та рідних, вам точно знадобиться рецепт "Важно знать". Ми сьогодні готуватимемо шоколадну паску — це відмінний варіант для ласунів.

Як приготувати шоколадну паску

Інгредієнти

Для опари:

120 мл молока;

20 г цукру;

20 г борошна;

10 г свіжих дріжджів.

Для тіста:

200 г пшеничного борошна;

50 г цукру;

30 г какао-порошку;

20 г вершкового масла;

20 мл оливкової олії;

1 яйце;

2 г ваніліну;

100 г сушених журавлин.

Для начинки:

250 г шоколаду;

170 мл 15% вершків.

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо тепле молоко, борошно, дріжджі та цукор. Все ретельно перемішуємо віночком, накриваємо плівкою та ставимо у тепле місце на 40 хвилин. В окремому посуді міксером збиваємо яйця із цукром до освітлення. В отриману масу додаємо розтоплене вершкове масло та збиваємо хвилину. Після додаємо опару та оливкову олію, перемішуємо масу ложкою. У просіяне борошно додаємо ванілін і какао і ретельно перемішуємо віночком. З’єднуємо сухі та вологі інгредієнти та замішуємо тісто. Окрему миску змащуємо олією, відправляємо тісто, накриваємо його харчовою плівкою та відправляємо у тепле місце на 1,5 години. Коли тісто підійде, додаємо до нього промитих журавлин або інші сухофрукти на вибір. Відправляємо у форму для випікання та залишаємо ще на 40 хвилин. Випікаємо паску в розігрітій до 170 градусів духовці близько 45 хвилин, потім даємо трохи охолонути, зрізаємо центральну частину верхівки й вибираємо м’якоть. Для приготування начинки нагріваємо вершки до гарячого стану і заливаємо ними докладний шоколад, через пару хвилин перемішуємо віночком до однорідності. Приготовану начинку змішуємо з м’якоттю, відправляємо назад в паску і накриваємо верхівкою, що зрізає.

Прикрашаємо випічку домашньою глазур’ю та подаємо до столу. Вийде дуже смачно.