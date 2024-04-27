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Ідеально для ласунів: таку шоколадну пасочку вони з’їдять — оком не встигнете моргнути

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Солодка шоколадна паска
Солодка шоколадна паска. Фото vazhnoznat.com

Набагато смачніше за традиційну випічку

Традиційна випічка до великоднього столу — пишна паска. Ми вже готували й сирну паску, і панеттон, і крафіни.

Якщо хочеться ще здивувати близьких та рідних, вам точно знадобиться рецепт "Важно знать". Ми сьогодні готуватимемо шоколадну паску — це відмінний варіант для ласунів.

Як приготувати шоколадну паску

Інгредієнти

Для опари:

  • 120 мл молока;
  • 20 г цукру;
  • 20 г борошна;
  • 10 г свіжих дріжджів.

Для тіста:

  • 200 г пшеничного борошна;
  • 50 г цукру;
  • 30 г какао-порошку;
  • 20 г вершкового масла;
  • 20 мл оливкової олії;
  • 1 яйце;
  • 2 г ваніліну;
  • 100 г сушених журавлин.

Для начинки:

  • 250 г шоколаду;
  • 170 мл 15% вершків.

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішуємо тепле молоко, борошно, дріжджі та цукор. Все ретельно перемішуємо віночком, накриваємо плівкою та ставимо у тепле місце на 40 хвилин.
  2. В окремому посуді міксером збиваємо яйця із цукром до освітлення. В отриману масу додаємо розтоплене вершкове масло та збиваємо хвилину. Після додаємо опару та оливкову олію, перемішуємо масу ложкою.
  3. У просіяне борошно додаємо ванілін і какао і ретельно перемішуємо віночком.
  4. З’єднуємо сухі та вологі інгредієнти та замішуємо тісто.
  5. Окрему миску змащуємо олією, відправляємо тісто, накриваємо його харчовою плівкою та відправляємо у тепле місце на 1,5 години.
  6. Коли тісто підійде, додаємо до нього промитих журавлин або інші сухофрукти на вибір. Відправляємо у форму для випікання та залишаємо ще на 40 хвилин.
  7. Випікаємо паску в розігрітій до 170 градусів духовці близько 45 хвилин, потім даємо трохи охолонути, зрізаємо центральну частину верхівки й вибираємо м’якоть.
  8. Для приготування начинки нагріваємо вершки до гарячого стану і заливаємо ними докладний шоколад, через пару хвилин перемішуємо віночком до однорідності.
  9. Приготовану начинку змішуємо з м’якоттю, відправляємо назад в паску і накриваємо верхівкою, що зрізає.

Прикрашаємо випічку домашньою глазур’ю та подаємо до столу. Вийде дуже смачно.

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