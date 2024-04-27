Ідеально для ласунів: таку шоколадну пасочку вони з’їдять — оком не встигнете моргнути
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Набагато смачніше за традиційну випічку
Традиційна випічка до великоднього столу — пишна паска. Ми вже готували й сирну паску, і панеттон, і крафіни.
Якщо хочеться ще здивувати близьких та рідних, вам точно знадобиться рецепт "Важно знать". Ми сьогодні готуватимемо шоколадну паску — це відмінний варіант для ласунів.
Як приготувати шоколадну паску
Інгредієнти
Для опари:
- 120 мл молока;
- 20 г цукру;
- 20 г борошна;
- 10 г свіжих дріжджів.
Для тіста:
- 200 г пшеничного борошна;
- 50 г цукру;
- 30 г какао-порошку;
- 20 г вершкового масла;
- 20 мл оливкової олії;
- 1 яйце;
- 2 г ваніліну;
- 100 г сушених журавлин.
Для начинки:
- 250 г шоколаду;
- 170 мл 15% вершків.
Спосіб приготування:
- У мисці змішуємо тепле молоко, борошно, дріжджі та цукор. Все ретельно перемішуємо віночком, накриваємо плівкою та ставимо у тепле місце на 40 хвилин.
- В окремому посуді міксером збиваємо яйця із цукром до освітлення. В отриману масу додаємо розтоплене вершкове масло та збиваємо хвилину. Після додаємо опару та оливкову олію, перемішуємо масу ложкою.
- У просіяне борошно додаємо ванілін і какао і ретельно перемішуємо віночком.
- З’єднуємо сухі та вологі інгредієнти та замішуємо тісто.
- Окрему миску змащуємо олією, відправляємо тісто, накриваємо його харчовою плівкою та відправляємо у тепле місце на 1,5 години.
- Коли тісто підійде, додаємо до нього промитих журавлин або інші сухофрукти на вибір. Відправляємо у форму для випікання та залишаємо ще на 40 хвилин.
- Випікаємо паску в розігрітій до 170 градусів духовці близько 45 хвилин, потім даємо трохи охолонути, зрізаємо центральну частину верхівки й вибираємо м’якоть.
- Для приготування начинки нагріваємо вершки до гарячого стану і заливаємо ними докладний шоколад, через пару хвилин перемішуємо віночком до однорідності.
- Приготовану начинку змішуємо з м’якоттю, відправляємо назад в паску і накриваємо верхівкою, що зрізає.
Прикрашаємо випічку домашньою глазур’ю та подаємо до столу. Вийде дуже смачно.