В Украину идут "минусы", холоднее всего будет в трех областях: прогноз погоды до конца недели

Заморозки в начале мая — обычное явление

С 8 мая погоду в Украине будет определять очередной антициклон с севера. Небо очистится, дожди прекратятся, но вот температура воздуха снизится до "минусов".

"8−10 мая в ночные часы будет всего +1…+8 — и начинаются заморозки. 8-го числа они будут в западных, северных и Винницкой областях на почве, 9-го числа практически по всей Украине, кроме юга и Закарпатья на поверхности почвы заморозки интенсивностью 0…-5. Также 9−10 мая на северо-востоке страны заморозки могут быть даже в воздухе — 0…-3 градуса. Это считаются достаточно сильные заморозки", — рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха NV.

Она подчеркнула, что две ночи с 8-го на 9 мая и с 9-го на 10-е будут самыми холодными на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине. При этом, заморозки прогнозируются не только на поверхности почвы, но и в воздухе, что опасно для посевов.

Температура воздуха в дневные часы до 10 мая прогнозируется на уровне 10-17 градусов тепла. Теплее будет в южной части страны и на Закарпатье, там воздух прогреется до +21 градуса.

При этом начиная с 10 мая в западных областях вероятны дожди с грозами. Ночью 11 мая в Карпатском регионе, а днем в западных, северных и большинстве центральных областей также ожидаются кратковременные дожди, местами их будут сопровождать грозы.

В конце недели потеплеет — в ночное время без заморозков, 4-10 градусов со знаком "плюс", днем +13…+19. При этом 12-13 мая прогнозируются дожди.

Напомним, известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода до конца недели. Он напомнил, что заморозки в начале мая наблюдаются практически ежегодно, а потому аномалией это считать нельзя.