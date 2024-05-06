Забудете про голод до самого обіду: шикарний рецепт омлета-п’ятихвилинки

Починаємо день смачно та ситно

Пишний ситний омлет — один із найпопулярніших сніданків на всій землі. Якщо вам подобається починати ранок із цієї страви, тоді цей рецепт для вас.

Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо омлет із грибами. Аромат печериць буде чути по всій квартирі — і сім’я прибіжить на кухню, як тільки почує їхній запах. Для різноманітності в омлет можна додати будь-яку начинку на свій смак — сир, овочі, бекон. Смак страви від цього тільки покращає, а ви точно забудете про голод надовго з таким ситним сніданком.

Як приготувати омлет з грибами

Інгредієнти:

курячі яйця — 2 шт.;

масло вершкове 73% — 15 г;

молоко 2,5% — 30 мл;

сіль, перець чорний мелений — за смаком;

печериці — 2 шт.;

сир твердий — 15 г;

зелень — 12 г.

Спосіб приготування:

У миску вбиваємо яйця і збиваємо їх вінчиком. Додаємо молоко, солимо, перчимо і все перемішуємо. На середньому вогні розігріваємо сковороду з вершковим маслом, вливаємо яєчну суміш і готуємо до 1 хвилини, доки яйце не почне схоплюватися. Лопаткою обережно підіймаємо один край омлету, одночасно нахиляючи сковороду, щоб яєчна суміш потекла вниз. Повторюємо з іншими краями, доки рідини не залишиться. Лопаткою перевертаємо омлет та готуємо ще кілька секунд. Додаємо нарізані тонкими скибочками гриби, подрібнену зелень, твердий натертий сир і викладаємо начинку по центру омлету по прямій лінії. За допомогою лопатки підіймаємо один край омлету і складаємо його так, щоб він закривав частину начинки. Готуємо ще близько хвилини.

Готовий омлет акуратно перекладаємо на тарілку. За бажанням прикрашаємо подрібненою свіжою зеленню. Подаємо з ароматною кавою.