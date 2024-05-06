Забудете о голоде до самого обеда: шикарный рецепт омлета-пятиминутки

Начинаем день вкусно и сытно

Пышный сытный омлет — один из самых популярных завтраков на всей земле. Если вам нравится начинать утро с этого блюда, тогда этот рецепт для вас.

Сегодня мы вместе с Shuba приготовим омлет с грибами. Аромат шампиньонов будет слышен по всей квартире — и семья прибежит на кухню, как только услышит их запах. Для разнообразия в омлет можно добавить любую начинку по своему вкусу — сыр, овощи, бекон. Вкус блюда от этого только улучшится, а вы точно забудете о голоде надолго с таким сытным завтраком.

Как приготовить омлет с грибами

Ингредиенты:

куриные яйца — 2 шт.;

масло сливочное 73% — 15 г;

молоко 2,5% — 30 мл;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

шампиньоны — 2 шт.;

сыр твердый — 15 г;

зелень — 12 г.

Способ приготовления:

В миску вбиваем яйца и взбиваем их венчиком. Добавляем молоко, солим, перчим и все перемешиваем. На среднем огне разогреваем сковороду со сливочным маслом, вливаем яичную смесь и готовим до 1 минуты, пока яйцо не начнет схватываться. Лопаткой осторожно приподнимаем один край омлета, одновременно наклоняя сковороду, чтобы яичная смесь потекла вниз. Повторяем с другими краями, пока жидкости не останется. Лопаткой переворачиваем омлет и готовим еще несколько секунд. Добавляем нарезанные тонкими ломтиками грибы, измельченную зелень, натертый твердый сыр и выкладываем начинку по центру омлета по прямой линии. С помощью лопатки приподнимаем один край омлета и складываем его так, чтобы он закрывал часть начинки. Готовим еще около минуты.

Готовый омлет аккуратно перекладываем на тарелку. По желанию украшаем измельченной свежей зеленью. Подаем с ароматным кофе.