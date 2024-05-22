Саме те у спеку: рецепт окрошки на кефірі
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Окрошка — чудовий варіант обіду у спеку.
У спекотні літні дні, коли сонце палить землю, а думки мріють про прохолоду, на допомогу приходить окрошка на кефірі – легка, освіжаюча страва, яка не лише наситить, але й подарує заряд бадьорості та гарного настрою.
Сьогодні ми запрошуємо вас у кулінарну подорож, де поділимося рецептом окрошки на кефірі, яка стане справжньою окрасою вашого столу.
Секрети ідеальної окрошки:
- Свіжість інгредієнтів: Для приготування окрошки використовуйте лише свіжі та якісні овочі, зелень та інші інгредієнти. Це запорука насиченого смаку та аромату.
- Різноманіття: Не бійтеся експериментувати з інгредієнтами! Додавайте до окрошки різні овочі, зелень, а також варене яйце, копчену ковбасу або шинку.
- Правильна консистенція: Окрошка має бути не занадто густою й не занадто рідкою. Регулюйте консистенцію кефіром або мінеральною водою.
- Подача: Подавайте окрошку холодною, зі льодом. До неї чудово підходить свіжий хліб, зелень та зелена цибуля.
Рецепт окрошки на кефірі:
Інгредієнти:
- 1 літр кефіру;
- 3-4 варених картоплі;
- 2 свіжих огірки;
- 1 пучок зелені цибулі;
- 1 пучок кропу;
- 1 пучок петрушки;
- 4 варених яйця;
- 200 г вареної ковбаси (за бажанням);
- Сіль та перець за смаком.
Приготування:
- Наріжте картоплю кубиками, відваріть її до готовності.
- Наріжте огірки кубиками, зелень цибулі та кріп дрібно.
- Відваріть яйця, очистіть їх і наріжте кубиками.
- Наріжте ковбасу кубиками (за бажанням).
- Змішайте всі інгредієнти в каструлі.
- Залийте окрошкою кефіром, посоліть і поперчіть за смаком.
- Поставте окрошку в холодильник на 30 хвилин, щоб вона настоялася.
Порада:
Окрім основних інгредієнтів, ви можете додавати до окрошки свіжий редис, буряк, а також яблука, груші або інші фрукти. Не бійтеся експериментувати та шукайте свій унікальний смак!
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