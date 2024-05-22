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Саме те у спеку: рецепт окрошки на кефірі

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Окрошка - це легкий та освіжаючий суп (зображення створено за допомогою ШІ)
Окрошка - це легкий та освіжаючий суп (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Окрошка — чудовий варіант обіду у спеку.

У спекотні літні дні, коли сонце палить землю, а думки мріють про прохолоду, на допомогу приходить окрошка на кефірі – легка, освіжаюча страва, яка не лише наситить, але й подарує заряд бадьорості та гарного настрою.

Сьогодні ми запрошуємо вас у кулінарну подорож, де поділимося рецептом окрошки на кефірі, яка стане справжньою окрасою вашого столу.

Секрети ідеальної окрошки:

  • Свіжість інгредієнтів: Для приготування окрошки використовуйте лише свіжі та якісні овочі, зелень та інші інгредієнти. Це запорука насиченого смаку та аромату.
  • Різноманіття: Не бійтеся експериментувати з інгредієнтами! Додавайте до окрошки різні овочі, зелень, а також варене яйце, копчену ковбасу або шинку.
  • Правильна консистенція: Окрошка має бути не занадто густою й не занадто рідкою. Регулюйте консистенцію кефіром або мінеральною водою.
  • Подача: Подавайте окрошку холодною, зі льодом. До неї чудово підходить свіжий хліб, зелень та зелена цибуля.

Рецепт окрошки на кефірі:

Інгредієнти:

  • 1 літр кефіру;
  • 3-4 варених картоплі;
  • 2 свіжих огірки;
  • 1 пучок зелені цибулі;
  • 1 пучок кропу;
  • 1 пучок петрушки;
  • 4 варених яйця;
  • 200 г вареної ковбаси (за бажанням);
  • Сіль та перець за смаком.

Приготування:

  1. Наріжте картоплю кубиками, відваріть її до готовності.
  2. Наріжте огірки кубиками, зелень цибулі та кріп дрібно.
  3. Відваріть яйця, очистіть їх і наріжте кубиками.
  4. Наріжте ковбасу кубиками (за бажанням).
  5. Змішайте всі інгредієнти в каструлі.
  6. Залийте окрошкою кефіром, посоліть і поперчіть за смаком.
  7. Поставте окрошку в холодильник на 30 хвилин, щоб вона настоялася.

Порада:

Окрім основних інгредієнтів, ви можете додавати до окрошки свіжий редис, буряк, а також яблука, груші або інші фрукти. Не бійтеся експериментувати та шукайте свій унікальний смак!

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