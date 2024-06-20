Котлети у духовці: соковиті та ароматні без зайвих клопотів

Приготування цих котлет не займе у вас багато часу.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — свіже м'ясо, з якого можна приготувати безліч смачних та ситних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам скуштувати ароматні котлети, які підкорять вас неймовірною м'якістю, соковитістю та ароматом.

Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує.

Інгредієнти:

500 г фаршу (свинина, яловичина або суміш)

1 цибулина

1 білий батон

100 мл молока

1 яйце

Сіль, перець за смаком

Панірувальні сухарі

Рослинна олія

Приготування:

Цибулю дрібно наріжте. Батон замочіть у молоці на 5 хвилин, потім відтисніть. У мисці змішайте фарш, цибулю, батон, яйце, сіль та перець. Добре вимісіть фарш. З фаршу сформуйте котлети. Обваляйте котлети в панірувальних сухарях. Викладіть котлети на деко, застелене пергаментом. Збризніть котлети рослинною олією. Запікайте в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 30-40 хвилин.

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