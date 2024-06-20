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Котлети у духовці: соковиті та ароматні без зайвих клопотів

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці котлети стануть вашими улюбленими (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці котлети стануть вашими улюбленими (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цих котлет не займе у вас багато часу.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — свіже м'ясо, з якого можна приготувати безліч смачних та ситних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам скуштувати ароматні котлети, які підкорять вас неймовірною м'якістю, соковитістю та ароматом.

Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує.

Інгредієнти:

  • 500 г фаршу (свинина, яловичина або суміш)
  • 1 цибулина
  • 1 білий батон
  • 100 мл молока
  • 1 яйце
  • Сіль, перець за смаком
  • Панірувальні сухарі
  • Рослинна олія

Приготування:

  1. Цибулю дрібно наріжте.
  2. Батон замочіть у молоці на 5 хвилин, потім відтисніть.
  3. У мисці змішайте фарш, цибулю, батон, яйце, сіль та перець. Добре вимісіть фарш.
  4. З фаршу сформуйте котлети.
  5. Обваляйте котлети в панірувальних сухарях.
  6. Викладіть котлети на деко, застелене пергаментом.
  7. Збризніть котлети рослинною олією.
  8. Запікайте в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 30-40 хвилин.

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