Котлети у духовці: соковиті та ароматні без зайвих клопотів
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Приготування цих котлет не займе у вас багато часу.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — свіже м'ясо, з якого можна приготувати безліч смачних та ситних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам скуштувати ароматні котлети, які підкорять вас неймовірною м'якістю, соковитістю та ароматом.
Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує.
Інгредієнти:
- 500 г фаршу (свинина, яловичина або суміш)
- 1 цибулина
- 1 білий батон
- 100 мл молока
- 1 яйце
- Сіль, перець за смаком
- Панірувальні сухарі
- Рослинна олія
Приготування:
- Цибулю дрібно наріжте.
- Батон замочіть у молоці на 5 хвилин, потім відтисніть.
- У мисці змішайте фарш, цибулю, батон, яйце, сіль та перець. Добре вимісіть фарш.
- З фаршу сформуйте котлети.
- Обваляйте котлети в панірувальних сухарях.
- Викладіть котлети на деко, застелене пергаментом.
- Збризніть котлети рослинною олією.
- Запікайте в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 30-40 хвилин.
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