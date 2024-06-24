Всього три інгредієнти і смачна вечеря готова: рецепт молодої картоплі з петрушкою

У розпал сезону молодої картоплі пропонуємо приготувати цю смакоту.

Літо – це не лише пора спеки та довгих днів, але й сезон свіжих овочів та фруктів. Серед них особливе місце посідає молода картопля, яка має неповторний смак та аромат. Ця страва стане чудовою вечерею або доповненням до обіду. Також, пропонуємо рецепт картоплі "Айдахо".

Сьогодні ми поділимося з вами простим рецептом приготування молодої картоплі з петрушкою.

Інгредієнти:

1 кг молодої картоплі

50 г вершкового масла

3-4 зубчики часнику

1 пучок петрушки

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Молоду картоплю ретельно вимийте, залишаючи шкірку. У великій каструлі закип'ятіть воду, посоліть за смаком. Додайте в киплячу воду картоплю і варіть протягом 15-20 хвилин, або до готовності. Злийте воду з картоплі, дайте їй трохи охолонути. У сковороді розтопіть вершкове масло. Додайте до масла подрібнений часник і обсмажте протягом 1-2 хвилин. Додайте в сковороду варену картоплю і обсмажте протягом 5-7 хвилин, щоб вона злегка зарум'янилася. Додайте до картоплі дрібно нарізану петрушку, посоліть і поперчіть за смаком. Перемішайте картоплю з зеленню і зніміть з вогню.

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