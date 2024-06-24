Всего три ингредиента и вкусный ужин готов: рецепт молодого картофеля с петрушкой

В разгар сезона молодого картофеля предлагаем приготовить эту вкусность.

Лето – это не только время жары и долгих дней, но и сезон свежих овощей и фруктов. Среди них особое место занимает молодой картофель, который имеет неповторимый вкус и аромат. Это блюдо станет отличным ужином или дополнением к обеду. Также, предлагаем рецепт картофеля "Айдахо".

Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом приготовления молодого картофеля с петрушкой.

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля

50 г сливочного масла

3-4 зубчика чеснока

1 пучок петрушки

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Молодой картофель тщательно вымойте, оставляя кожуру. В большой кастрюле вскипятите воду, посолите по вкусу. Добавьте в кипящую воду картофель и варите в течение 15-20 минут или до готовности. Слейте воду из картофеля, дайте ему немного остыть. В сковороде растопите сливочное масло. Добавьте в масло измельченный чеснок и обжарьте в течение 1-2 минут. Добавьте в сковороду вареный картофель и обжарьте в течение 5-7 минут, чтобы он слегка зарумянился. Добавьте в картофель мелко нарезанную петрушку, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте картофель с зеленью и снимите с огня.

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