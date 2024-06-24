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Всего три ингредиента и вкусный ужин готов: рецепт молодого картофеля с петрушкой

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот картофель станет отличным вариантом гарнира (изображение создано с помощью ИИ)
Этот картофель станет отличным вариантом гарнира (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

В разгар сезона молодого картофеля предлагаем приготовить эту вкусность.

Лето – это не только время жары и долгих дней, но и сезон свежих овощей и фруктов. Среди них особое место занимает молодой картофель, который имеет неповторимый вкус и аромат. Это блюдо станет отличным ужином или дополнением к обеду. Также, предлагаем рецепт картофеля "Айдахо".

Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом приготовления молодого картофеля с петрушкой.

Ингредиенты:

  • 1 кг молодого картофеля
  • 50 г сливочного масла
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 пучок петрушки
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Молодой картофель тщательно вымойте, оставляя кожуру.
  2. В большой кастрюле вскипятите воду, посолите по вкусу.
  3. Добавьте в кипящую воду картофель и варите в течение 15-20 минут или до готовности.
  4. Слейте воду из картофеля, дайте ему немного остыть.
  5. В сковороде растопите сливочное масло.
  6. Добавьте в масло измельченный чеснок и обжарьте в течение 1-2 минут.
  7. Добавьте в сковороду вареный картофель и обжарьте в течение 5-7 минут, чтобы он слегка зарумянился.
  8. Добавьте в картофель мелко нарезанную петрушку, посолите и поперчите по вкусу.
  9. Перемешайте картофель с зеленью и снимите с огня.

Ранее "Телеграф" делился необычным рецептом молодого картофеля. На портале "Хозяйка" поделились рецептом закарпатских голубцов — так их до сих пор готовят по селам.

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#Рецепт #Картофель #еда-Телеграф