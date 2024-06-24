Всего три ингредиента и вкусный ужин готов: рецепт молодого картофеля с петрушкой
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В разгар сезона молодого картофеля предлагаем приготовить эту вкусность.
Лето – это не только время жары и долгих дней, но и сезон свежих овощей и фруктов. Среди них особое место занимает молодой картофель, который имеет неповторимый вкус и аромат. Это блюдо станет отличным ужином или дополнением к обеду. Также, предлагаем рецепт картофеля "Айдахо".
Сегодня мы поделимся с вами простым рецептом приготовления молодого картофеля с петрушкой.
Ингредиенты:
- 1 кг молодого картофеля
- 50 г сливочного масла
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 пучок петрушки
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Молодой картофель тщательно вымойте, оставляя кожуру.
- В большой кастрюле вскипятите воду, посолите по вкусу.
- Добавьте в кипящую воду картофель и варите в течение 15-20 минут или до готовности.
- Слейте воду из картофеля, дайте ему немного остыть.
- В сковороде растопите сливочное масло.
- Добавьте в масло измельченный чеснок и обжарьте в течение 1-2 минут.
- Добавьте в сковороду вареный картофель и обжарьте в течение 5-7 минут, чтобы он слегка зарумянился.
- Добавьте в картофель мелко нарезанную петрушку, посолите и поперчите по вкусу.
- Перемешайте картофель с зеленью и снимите с огня.
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