Кабачкова локшина з часником: справжня літня вечеря за 10 хвилин

Якщо ви на дієті — спробуйте приготувати кабачкову локшину.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті кабачки, які стають основою для безлічі смачних та корисних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати кабачкову локшину з часником та травами, яка стане чудовим гарніром або самостійною стравою. Також, пропонуємо рецепт смачної вечері з кабачка.

Ця страва проста у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, але при цьому неймовірно смачна та ароматна.

Інгредієнти:

2 кабачки

2 зубчики часнику

1 ст. л. оливкової олії

1/2 ч. л. орегано

1/4 ч. л. базиліку

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Кабачки помийте та наріжте тонкими довгими смужками за допомогою овочечистки або гострого ножа. У сковороді розігрійте оливкову олію. Додайте подрібнений часник і обсмажте його протягом 30 секунд. Додайте кабачкову локшину, орегано, базилік, сіль та перець. Перемішайте і обсмажте протягом 5-7 хвилин, доки локшина не стане м'якою. Зніміть з вогню та подавайте до столу.

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