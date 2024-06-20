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Кабачкова локшина з часником: справжня літня вечеря за 10 хвилин

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця локшина вразить навіть найвибагливішого гурмана (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця локшина вразить навіть найвибагливішого гурмана (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви на дієті — спробуйте приготувати кабачкову локшину.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті кабачки, які стають основою для безлічі смачних та корисних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати кабачкову локшину з часником та травами, яка стане чудовим гарніром або самостійною стравою. Також, пропонуємо рецепт смачної вечері з кабачка.

Ця страва проста у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, але при цьому неймовірно смачна та ароматна.

Інгредієнти:

  • 2 кабачки
  • 2 зубчики часнику
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 1/2 ч. л. орегано
  • 1/4 ч. л. базиліку
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Кабачки помийте та наріжте тонкими довгими смужками за допомогою овочечистки або гострого ножа.
  2. У сковороді розігрійте оливкову олію.
  3. Додайте подрібнений часник і обсмажте його протягом 30 секунд.
  4. Додайте кабачкову локшину, орегано, базилік, сіль та перець.
  5. Перемішайте і обсмажте протягом 5-7 хвилин, доки локшина не стане м'якою.
  6. Зніміть з вогню та подавайте до столу.

Раніше ми ділились рецептом полуничного желе. Також, ми писали, як приготувати полуничні кульки.

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#Рецепт #кабачок #їжа-Телеграф