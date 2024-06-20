Кабачковая лапша с чесноком: настоящий летний ужин за 10 минут

Если вы на диете – попробуйте приготовить кабачковую лапшу.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные кабачки, которые становятся основой для множества вкусных и полезных блюд. Сегодня мы предлагаем вам приготовить кабачковую лапшу с чесноком и травами, которая станет отличным гарниром или самостоятельным блюдом. Также, предлагаем рецепт вкусного ужина из кабачка.

Это блюдо просто в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, но при этом невероятно вкусное и ароматное.

Ингредиенты:

2 кабачки

2 зубчика чеснока

1 ст. л. оливкового масла

1/2 ч. л. орегано

1/4 ч. л. базилика

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Кабачки промойте и нарежьте длинными тонкими полосками с помощью овощечистки или острого ножа. В сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте в течение 30 секунд. Добавьте кабачковую лапшу, орегано, базилик, соль и перец. Перемешайте и обжарьте в течение 5-7 минут, пока лапша не станет мягкой. Снимите с огня и подавайте к столу.

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