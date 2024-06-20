Кабачковая лапша с чесноком: настоящий летний ужин за 10 минут
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Если вы на диете – попробуйте приготовить кабачковую лапшу.
Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные кабачки, которые становятся основой для множества вкусных и полезных блюд. Сегодня мы предлагаем вам приготовить кабачковую лапшу с чесноком и травами, которая станет отличным гарниром или самостоятельным блюдом. Также, предлагаем рецепт вкусного ужина из кабачка.
Это блюдо просто в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, но при этом невероятно вкусное и ароматное.
Ингредиенты:
- 2 кабачки
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1/2 ч. л. орегано
- 1/4 ч. л. базилика
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Кабачки промойте и нарежьте длинными тонкими полосками с помощью овощечистки или острого ножа.
- В сковороде разогрейте оливковое масло.
- Добавьте измельченный чеснок и обжарьте в течение 30 секунд.
- Добавьте кабачковую лапшу, орегано, базилик, соль и перец.
- Перемешайте и обжарьте в течение 5-7 минут, пока лапша не станет мягкой.
- Снимите с огня и подавайте к столу.
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