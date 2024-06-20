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Кабачковая лапша с чесноком: настоящий летний ужин за 10 минут

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эта лапша поразит даже самого требовательного гурмана (изображение создано с помощью ИИ)
Эта лапша поразит даже самого требовательного гурмана (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы на диете – попробуйте приготовить кабачковую лапшу.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные кабачки, которые становятся основой для множества вкусных и полезных блюд. Сегодня мы предлагаем вам приготовить кабачковую лапшу с чесноком и травами, которая станет отличным гарниром или самостоятельным блюдом. Также, предлагаем рецепт вкусного ужина из кабачка.

Это блюдо просто в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, но при этом невероятно вкусное и ароматное.

Ингредиенты:

  • 2 кабачки
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1/2 ч. л. орегано
  • 1/4 ч. л. базилика
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Кабачки промойте и нарежьте длинными тонкими полосками с помощью овощечистки или острого ножа.
  2. В сковороде разогрейте оливковое масло.
  3. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте в течение 30 секунд.
  4. Добавьте кабачковую лапшу, орегано, базилик, соль и перец.
  5. Перемешайте и обжарьте в течение 5-7 минут, пока лапша не станет мягкой.
  6. Снимите с огня и подавайте к столу.

Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.

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#Рецепт #кабачок #еда-Телеграф