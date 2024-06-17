Укр

Французские тосты с клубникой: романтический завтрак для ближайших

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эти тосты станут идеальным вариантом завтрака (изображение создано с помощью ИИ).
Эти тосты станут идеальным вариантом завтрака (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Приготовление этих тостов не займет у вас много времени и сил.

Французские тосты – это не просто завтрак, это настоящая классика, покоряющая своим простым, но изысканным вкусом. Кусочки хлеба, обмоченные в яично-молочную смесь, обжаренные до золотистой корочки и дополненные свежими ягодами – что может быть лучше?

Сегодня мы предлагаем вам приготовить французские тосты с клубникой – легкий и ароматный десерт, который станет отличным началом дня или приятным дополнением к любому застолью.

Ингредиенты:

  • 4 ломтика хлеба для тостов
  • 2 яйца
  • 100 мл молока
  • 1 ст. л. сахара
  • 1/2 ч. л. ванилина
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 250 г клубники
  • Сахарная пудра по вкусу

Приготовление:

  1. В миске взбейте яйца с молоком, сахаром и ванилином.
  2. Хлеб для тостов нарежьте ломтиками.
  3. Смочите каждый ломтик хлеба в яично-молочную смесь, давая ей немного пропитаться.
  4. Разогрейте сливочное масло на сковороде.
  5. Обжарьте хлеб с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Готовые тосты выложите на тарелку.
  7. Клубнику помойте, удалите плодоножки и нарежьте ломтиками.
  8. Выложите клубнику на тосты.
  9. По желанию посыпьте тосты сахарной пудрой.

А если вы любите авокадо, рекомендуем приготовить тост с авокадо и яйцом всего за 10 минут по рецепту "Телеграфа". Также, предлагаем рецепт салата "Искушение".

Теги:
#Рецепт #еда-Телеграф