Французские тосты с клубникой: романтический завтрак для ближайших

Приготовление этих тостов не займет у вас много времени и сил.

Французские тосты – это не просто завтрак, это настоящая классика, покоряющая своим простым, но изысканным вкусом. Кусочки хлеба, обмоченные в яично-молочную смесь, обжаренные до золотистой корочки и дополненные свежими ягодами – что может быть лучше?

Сегодня мы предлагаем вам приготовить французские тосты с клубникой – легкий и ароматный десерт, который станет отличным началом дня или приятным дополнением к любому застолью.

Ингредиенты:

4 ломтика хлеба для тостов

2 яйца

100 мл молока

1 ст. л. сахара

1/2 ч. л. ванилина

2 ст. л. сливочного масла

250 г клубники

Сахарная пудра по вкусу

Приготовление:

В миске взбейте яйца с молоком, сахаром и ванилином. Хлеб для тостов нарежьте ломтиками. Смочите каждый ломтик хлеба в яично-молочную смесь, давая ей немного пропитаться. Разогрейте сливочное масло на сковороде. Обжарьте хлеб с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые тосты выложите на тарелку. Клубнику помойте, удалите плодоножки и нарежьте ломтиками. Выложите клубнику на тосты. По желанию посыпьте тосты сахарной пудрой.

А если вы любите авокадо, рекомендуем приготовить тост с авокадо и яйцом всего за 10 минут по рецепту "Телеграфа". Также, предлагаем рецепт салата "Искушение".