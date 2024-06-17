Французские тосты с клубникой: романтический завтрак для ближайших
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Приготовление этих тостов не займет у вас много времени и сил.
Французские тосты – это не просто завтрак, это настоящая классика, покоряющая своим простым, но изысканным вкусом. Кусочки хлеба, обмоченные в яично-молочную смесь, обжаренные до золотистой корочки и дополненные свежими ягодами – что может быть лучше?
Сегодня мы предлагаем вам приготовить французские тосты с клубникой – легкий и ароматный десерт, который станет отличным началом дня или приятным дополнением к любому застолью.
Ингредиенты:
- 4 ломтика хлеба для тостов
- 2 яйца
- 100 мл молока
- 1 ст. л. сахара
- 1/2 ч. л. ванилина
- 2 ст. л. сливочного масла
- 250 г клубники
- Сахарная пудра по вкусу
Приготовление:
- В миске взбейте яйца с молоком, сахаром и ванилином.
- Хлеб для тостов нарежьте ломтиками.
- Смочите каждый ломтик хлеба в яично-молочную смесь, давая ей немного пропитаться.
- Разогрейте сливочное масло на сковороде.
- Обжарьте хлеб с обеих сторон до золотистой корочки.
- Готовые тосты выложите на тарелку.
- Клубнику помойте, удалите плодоножки и нарежьте ломтиками.
- Выложите клубнику на тосты.
- По желанию посыпьте тосты сахарной пудрой.
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