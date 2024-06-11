Нісуаз: елегантний французький салат з тунцем та оливками

Поєднання овочів, риби та соусу створює неймовірний смак.

Цей салат, родом з міста Ніцца, поєднує в собі свіжі овочі, варені яйця, анчоуси, оливки та тунця. Його історія сягає 19 століття, коли рибалки та селяни Ніцци використовували залишки їжі, щоб приготувати цю ситну та смачну страву.

Сьогодні ми поділимося з вами традиційним рецептом салату Нісуаз, який ви зможете легко приготувати вдома та відчути справжній смак Середземномор'я. Також, пропонуємо рецепт олів‘є з тигровими креветками

Інгредієнти:

200 г зеленої квасолі

200 г картоплі

100 г помідорів черрі

100 г оливок

1 банка (185 г) тунця у власному соці

6 анчоусів

3 яйця

1 цибулина (за бажанням)

1 зубчик часнику (за бажанням)

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

Сіль та чорний перець за смаком

Приготування:

Відварюємо овочі: Квасолю та картоплю відваріть до готовності. Яйця відваріть круто. Нарізаємо інгредієнти: Картоплю, квасолю, помідори черрі, оливки та цибулю (за бажанням) наріжте шматочками. Тунець розімніть виделкою. Анчоуси наріжте дрібно. Готуємо заправку: У мисці з'єднайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець. Збийте до однорідної маси. Збираємо салат: У салатниці з'єднайте квасолю, картоплю, помідори черрі, оливки, цибулю (за бажанням), тунця, анчоуси та варені яйця. Заправляємо салат: Полийте салат заправкою та акуратно перемішайте.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.