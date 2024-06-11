Нисуаз: элегантный французский салат с тунцом и оливками
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Сочетание овощей, рыбы и соуса создает невероятный вкус.
Этот салат, родом из города Ницца, объединяет свежие овощи, вареные яйца, анчоусы, оливки и тунца. Его история уходит в 19 век, когда рыбаки и крестьяне Ниццы использовали остатки пищи, чтобы приготовить это сытное и вкусное блюдо.
Сегодня мы поделимся с вами традиционным рецептом салата Нисуаз, который вы сможете легко приготовить на дому и почувствовать настоящий вкус Средиземноморья. Также, предлагаем рецепт оливье с тигровыми креветками.
Ингредиенты:
- 200 г зеленой фасоли
- 200 г картофеля
- 100 г помидоров черри
- 100 г оливок
- 1 банка (185 г) тунца в собственном соке
- 6 анчоусов
- 3 яйца
- 1 луковица (по желанию)
- 1 зубчик чеснока (по желанию)
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- Соль и черный перец по вкусу
Приготовление:
- Отвариваем овощи: Фасоль и картофель отварите до готовности. Яйца отварите вкрутую.
- Нарезаем ингредиенты: Картофель, фасоль, помидоры черри, оливки и лук (по желанию) нарежьте кусочками. Тунец разомните вилкой. Анчоусы нарежьте мелко.
- Готовим заправку: в миске соедините оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Взбейте до однородной массы.
- Собираем салат: В салатнице соедините фасоль, картофель, помидоры черри, оливки, лук (по желанию), тунца, анчоусы и вареные яйца.
- Заправляем салат: Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.