Нисуаз: элегантный французский салат с тунцом и оливками

Сочетание овощей, рыбы и соуса создает невероятный вкус.

Этот салат, родом из города Ницца, объединяет свежие овощи, вареные яйца, анчоусы, оливки и тунца. Его история уходит в 19 век, когда рыбаки и крестьяне Ниццы использовали остатки пищи, чтобы приготовить это сытное и вкусное блюдо.

Сегодня мы поделимся с вами традиционным рецептом салата Нисуаз, который вы сможете легко приготовить на дому и почувствовать настоящий вкус Средиземноморья. Также, предлагаем рецепт оливье с тигровыми креветками.

Ингредиенты:

200 г зеленой фасоли

200 г картофеля

100 г помидоров черри

100 г оливок

1 банка (185 г) тунца в собственном соке

6 анчоусов

3 яйца

1 луковица (по желанию)

1 зубчик чеснока (по желанию)

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

Соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

Отвариваем овощи: Фасоль и картофель отварите до готовности. Яйца отварите вкрутую. Нарезаем ингредиенты: Картофель, фасоль, помидоры черри, оливки и лук (по желанию) нарежьте кусочками. Тунец разомните вилкой. Анчоусы нарежьте мелко. Готовим заправку: в миске соедините оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Взбейте до однородной массы. Собираем салат: В салатнице соедините фасоль, картофель, помидоры черри, оливки, лук (по желанию), тунца, анчоусы и вареные яйца. Заправляем салат: Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.