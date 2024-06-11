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Нисуаз: элегантный французский салат с тунцом и оливками

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот салат поразит своим вкусом (изображение создано с помощью ИИ).
Этот салат поразит своим вкусом (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Сочетание овощей, рыбы и соуса создает невероятный вкус.

Этот салат, родом из города Ницца, объединяет свежие овощи, вареные яйца, анчоусы, оливки и тунца. Его история уходит в 19 век, когда рыбаки и крестьяне Ниццы использовали остатки пищи, чтобы приготовить это сытное и вкусное блюдо.

Сегодня мы поделимся с вами традиционным рецептом салата Нисуаз, который вы сможете легко приготовить на дому и почувствовать настоящий вкус Средиземноморья. Также, предлагаем рецепт оливье с тигровыми креветками.

Ингредиенты:

  • 200 г зеленой фасоли
  • 200 г картофеля
  • 100 г помидоров черри
  • 100 г оливок
  • 1 банка (185 г) тунца в собственном соке
  • 6 анчоусов
  • 3 яйца
  • 1 луковица (по желанию)
  • 1 зубчик чеснока (по желанию)
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

  1. Отвариваем овощи: Фасоль и картофель отварите до готовности. Яйца отварите вкрутую.
  2. Нарезаем ингредиенты: Картофель, фасоль, помидоры черри, оливки и лук (по желанию) нарежьте кусочками. Тунец разомните вилкой. Анчоусы нарежьте мелко.
  3. Готовим заправку: в миске соедините оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Взбейте до однородной массы.
  4. Собираем салат: В салатнице соедините фасоль, картофель, помидоры черри, оливки, лук (по желанию), тунца, анчоусы и вареные яйца.
  5. Заправляем салат: Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.

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#Рецепт #Салат #еда-Телеграф