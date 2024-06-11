Рецепт олів‘є з тигровими креветками: вишукана та легка страва для гурманів

Якщо ви хочете вразити своїх гостей — спробуйте приготувати цей салат.

Вже втомилися від класичного олів'є? Прагнете чогось нового, вишуканого та неймовірно смачного? Тоді вам неодмінно сподобається олів'є з тигровими креветками, яка стане справжньою окрасою вашого святкового столу!

Ця страва поєднує в собі ніжність класичного салату з вишуканим смаком тигрових креветок, створюючи справжню кулінарну симфонію. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом цього салату, який здивує вас своєю простотою приготування та неперевершеним смаком.

Інгредієнти:

300 г тигрових креветок

4 картоплини

2 моркви

3 яйця

1 банка (330 г) зеленого горошку

1 свіжий огірок

1 цибулина (за бажанням)

100 г майонезу

2 ст. л. оливкової олії

Сіль, перець за смаком

Зелень для прикраси (за бажанням)

Приготування:

Відварюємо інгредієнти: Креветки очистіть, залийте підсоленою водою та відваріть протягом 3 хвилин. Картоплю та моркву відваріть до готовності. Яйця відваріть круто. Готуємо креветки: Очищені креветки обсмажте на оливковій олії протягом 1-2 хвилин з кожного боку. Нарізаємо інгредієнти: Картоплю, моркву, огірок, яйця та цибулю (за бажанням) наріжте кубиками. З'єднуємо інгредієнти: У мисці з'єднайте всі нарізані інгредієнти, додайте зелений горошок, відварені та обсмажені креветки. Заправляємо салат: Додайте майонез, сіль та перець за смаком. Ретельно перемішайте. Подаємо салат: Перекладіть салат у гарну салатницю, за бажанням прикрасьте зеленню.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.