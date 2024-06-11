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Рецепт олів‘є з тигровими креветками: вишукана та легка страва для гурманів

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей салат підкорить найвибігливішого гурмана (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей салат підкорить найвибігливішого гурмана (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете вразити своїх гостей — спробуйте приготувати цей салат.

Вже втомилися від класичного олів'є? Прагнете чогось нового, вишуканого та неймовірно смачного? Тоді вам неодмінно сподобається олів'є з тигровими креветками, яка стане справжньою окрасою вашого святкового столу!

Ця страва поєднує в собі ніжність класичного салату з вишуканим смаком тигрових креветок, створюючи справжню кулінарну симфонію. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом цього салату, який здивує вас своєю простотою приготування та неперевершеним смаком.

Інгредієнти:

  • 300 г тигрових креветок
  • 4 картоплини
  • 2 моркви
  • 3 яйця
  • 1 банка (330 г) зеленого горошку
  • 1 свіжий огірок
  • 1 цибулина (за бажанням)
  • 100 г майонезу
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • Сіль, перець за смаком
  • Зелень для прикраси (за бажанням)

Приготування:

  1. Відварюємо інгредієнти: Креветки очистіть, залийте підсоленою водою та відваріть протягом 3 хвилин. Картоплю та моркву відваріть до готовності. Яйця відваріть круто.
  2. Готуємо креветки: Очищені креветки обсмажте на оливковій олії протягом 1-2 хвилин з кожного боку.
  3. Нарізаємо інгредієнти: Картоплю, моркву, огірок, яйця та цибулю (за бажанням) наріжте кубиками.
  4. З'єднуємо інгредієнти: У мисці з'єднайте всі нарізані інгредієнти, додайте зелений горошок, відварені та обсмажені креветки.
  5. Заправляємо салат: Додайте майонез, сіль та перець за смаком. Ретельно перемішайте.
  6. Подаємо салат: Перекладіть салат у гарну салатницю, за бажанням прикрасьте зеленню.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.

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