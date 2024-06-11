Рецепт олів‘є з тигровими креветками: вишукана та легка страва для гурманів
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Якщо ви хочете вразити своїх гостей — спробуйте приготувати цей салат.
Вже втомилися від класичного олів'є? Прагнете чогось нового, вишуканого та неймовірно смачного? Тоді вам неодмінно сподобається олів'є з тигровими креветками, яка стане справжньою окрасою вашого святкового столу!
Ця страва поєднує в собі ніжність класичного салату з вишуканим смаком тигрових креветок, створюючи справжню кулінарну симфонію. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом цього салату, який здивує вас своєю простотою приготування та неперевершеним смаком.
Інгредієнти:
- 300 г тигрових креветок
- 4 картоплини
- 2 моркви
- 3 яйця
- 1 банка (330 г) зеленого горошку
- 1 свіжий огірок
- 1 цибулина (за бажанням)
- 100 г майонезу
- 2 ст. л. оливкової олії
- Сіль, перець за смаком
- Зелень для прикраси (за бажанням)
Приготування:
- Відварюємо інгредієнти: Креветки очистіть, залийте підсоленою водою та відваріть протягом 3 хвилин. Картоплю та моркву відваріть до готовності. Яйця відваріть круто.
- Готуємо креветки: Очищені креветки обсмажте на оливковій олії протягом 1-2 хвилин з кожного боку.
- Нарізаємо інгредієнти: Картоплю, моркву, огірок, яйця та цибулю (за бажанням) наріжте кубиками.
- З'єднуємо інгредієнти: У мисці з'єднайте всі нарізані інгредієнти, додайте зелений горошок, відварені та обсмажені креветки.
- Заправляємо салат: Додайте майонез, сіль та перець за смаком. Ретельно перемішайте.
- Подаємо салат: Перекладіть салат у гарну салатницю, за бажанням прикрасьте зеленню.
Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.