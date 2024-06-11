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Рецепт оливье с тигровыми креветками: изысканное и легкое блюдо для гурманов

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот салат покорит самого беглого гурмана (изображение создано с помощью ИИ)
Этот салат покорит самого беглого гурмана (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите поразить своих гостей – попробуйте приготовить этот салат.

Уже устали от классического оливье? Хотите чего-то нового, изысканного и невероятно вкусного? Тогда вам непременно понравится оливье с тигровыми креветками, которое станет настоящим украшением вашего праздничного стола!

Это блюдо сочетает нежность классического салата с изысканным вкусом тигровых креветок, создавая настоящую кулинарную симфонию. Сегодня мы поделимся с вами рецептом этого салата, который удивит вас простотой приготовления и непревзойденным вкусом.

Ингредиенты:

  • 300 г тигровых креветок
  • 4 картофелины
  • 2 моркови
  • 3 яйца
  • 1 банка (330 г) зеленого горошка
  • 1 свежий огурец
  • 1 луковица (по желанию)
  • 100 г майонеза
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец по вкусу
  • Зелень для украшения (по желанию)

Приготовление:

  1. Отвариваем ингредиенты: Креветки очистите, залейте подсоленной водой и отварите в течение 3 минут. Отварите картофель и морковь до готовности. Яйца отварите вкрутую.
  2. Готовим креветки Очищенные креветки обжарьте на оливковом масле в течение 1-2 минут с каждой стороны.
  3. Нарезаем ингредиенты: Картофель, морковь, огурец, яйца и лук (по желанию) нарежьте кубиками.
  4. Соединяем ингредиенты: В миске соедините все нарезанные ингредиенты, добавьте зеленый горошек, вареные и обжаренные креветки.
  5. Заправляем салат: Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.
  6. Подаем салат: Переложите салат в хорошую салатницу, по желанию украсьте зеленью.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.

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