Рецепт оливье с тигровыми креветками: изысканное и легкое блюдо для гурманов
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Если вы хотите поразить своих гостей – попробуйте приготовить этот салат.
Уже устали от классического оливье? Хотите чего-то нового, изысканного и невероятно вкусного? Тогда вам непременно понравится оливье с тигровыми креветками, которое станет настоящим украшением вашего праздничного стола!
Это блюдо сочетает нежность классического салата с изысканным вкусом тигровых креветок, создавая настоящую кулинарную симфонию. Сегодня мы поделимся с вами рецептом этого салата, который удивит вас простотой приготовления и непревзойденным вкусом.
Ингредиенты:
- 300 г тигровых креветок
- 4 картофелины
- 2 моркови
- 3 яйца
- 1 банка (330 г) зеленого горошка
- 1 свежий огурец
- 1 луковица (по желанию)
- 100 г майонеза
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец по вкусу
- Зелень для украшения (по желанию)
Приготовление:
- Отвариваем ингредиенты: Креветки очистите, залейте подсоленной водой и отварите в течение 3 минут. Отварите картофель и морковь до готовности. Яйца отварите вкрутую.
- Готовим креветки Очищенные креветки обжарьте на оливковом масле в течение 1-2 минут с каждой стороны.
- Нарезаем ингредиенты: Картофель, морковь, огурец, яйца и лук (по желанию) нарежьте кубиками.
- Соединяем ингредиенты: В миске соедините все нарезанные ингредиенты, добавьте зеленый горошек, вареные и обжаренные креветки.
- Заправляем салат: Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.
- Подаем салат: Переложите салат в хорошую салатницу, по желанию украсьте зеленью.
Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.