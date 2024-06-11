Рецепт оливье с тигровыми креветками: изысканное и легкое блюдо для гурманов

Если вы хотите поразить своих гостей – попробуйте приготовить этот салат.

Уже устали от классического оливье? Хотите чего-то нового, изысканного и невероятно вкусного? Тогда вам непременно понравится оливье с тигровыми креветками, которое станет настоящим украшением вашего праздничного стола!

Это блюдо сочетает нежность классического салата с изысканным вкусом тигровых креветок, создавая настоящую кулинарную симфонию. Сегодня мы поделимся с вами рецептом этого салата, который удивит вас простотой приготовления и непревзойденным вкусом.

Ингредиенты:

300 г тигровых креветок

4 картофелины

2 моркови

3 яйца

1 банка (330 г) зеленого горошка

1 свежий огурец

1 луковица (по желанию)

100 г майонеза

2 ст. л. оливкового масла

Соль, перец по вкусу

Зелень для украшения (по желанию)

Приготовление:

Отвариваем ингредиенты: Креветки очистите, залейте подсоленной водой и отварите в течение 3 минут. Отварите картофель и морковь до готовности. Яйца отварите вкрутую. Готовим креветки Очищенные креветки обжарьте на оливковом масле в течение 1-2 минут с каждой стороны. Нарезаем ингредиенты: Картофель, морковь, огурец, яйца и лук (по желанию) нарежьте кубиками. Соединяем ингредиенты: В миске соедините все нарезанные ингредиенты, добавьте зеленый горошек, вареные и обжаренные креветки. Заправляем салат: Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Подаем салат: Переложите салат в хорошую салатницу, по желанию украсьте зеленью.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.