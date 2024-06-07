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Салат з помідорами чері та тунцем: легкий та корисний обід

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Цей салат виходить свіжим та ситним (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 07 червня 2024, 13:23
Цей салат виходить свіжим та ситним (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей салат чудово замінить повноцінний обід.

Літо — це пора не лише спеки та сонця, але й свіжих, ароматних овочів та фруктів. Саме з них можна приготувати безліч легких та смачних страв, які не лише наситять вас, але й подарують заряд енергії. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом салату з помідорами чері та тунцем, який стане справжньою окрасою вашого літнього меню. Також, пропонуємо рецепт салату Цезар.

Переваги салату з помідорами чері та тунцем:

  • Свіжий та ароматний: Цей салат поєднує в собі солодкість помідорів чері, пікантність тунця та свіжість зелені, що робить його неймовірно смачним та ароматним.
  • Швидкий та простий: Салат готується дуже швидко і просто, тому він стане чудовим вибором для тих, хто не має багато часу на кухні.
  • Корисний: Помідори чері багаті на вітаміни C, A і K, а тунець — джерело білка та омега-3 жирних кислот, які важливі для здоров'я.
  • Ситний: Незважаючи на свою легкість, салат з помідорами чері та тунцем досить ситний і може стати повноцінною трапезою.
  • Універсальний: Ви можете додати до цього салату інші інгредієнти на свій смак, наприклад, огірки, оливки, маслини, цибулю або перець.

Інгредієнти:

  • 250 г помідорів чері
  • 1 банка консервованого тунця у власному соку
  • 1/2 червоної цибулі
  • 1 пучок зеленого салату
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • Сіль та перець за смаком

Покрокова інструкція:

  1. Підготуйте помідори чері: Помийте та розріжте помідори чері навпіл.
  2. Підготуйте тунець: Відцідіть тунець від соку і розімніть його виделкою.
  3. Підготуйте цибулю: Наріжте червону цибулю тонкими півкільцями.
  4. Підготуйте зелений салат: Поріжте зелений салат на шматочки.
  5. Приготуйте заправку: Змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець.
  6. Зберіть салат: У мисці з'єднайте помідори чері, тунець, цибулю та зелений салат. Заправте салат заправкою і перемішайте.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.

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