Салат з помідорами чері та тунцем: легкий та корисний обід
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Цей салат чудово замінить повноцінний обід.
Літо — це пора не лише спеки та сонця, але й свіжих, ароматних овочів та фруктів. Саме з них можна приготувати безліч легких та смачних страв, які не лише наситять вас, але й подарують заряд енергії. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом салату з помідорами чері та тунцем, який стане справжньою окрасою вашого літнього меню. Також, пропонуємо рецепт салату Цезар.
Переваги салату з помідорами чері та тунцем:
- Свіжий та ароматний: Цей салат поєднує в собі солодкість помідорів чері, пікантність тунця та свіжість зелені, що робить його неймовірно смачним та ароматним.
- Швидкий та простий: Салат готується дуже швидко і просто, тому він стане чудовим вибором для тих, хто не має багато часу на кухні.
- Корисний: Помідори чері багаті на вітаміни C, A і K, а тунець — джерело білка та омега-3 жирних кислот, які важливі для здоров'я.
- Ситний: Незважаючи на свою легкість, салат з помідорами чері та тунцем досить ситний і може стати повноцінною трапезою.
- Універсальний: Ви можете додати до цього салату інші інгредієнти на свій смак, наприклад, огірки, оливки, маслини, цибулю або перець.
Інгредієнти:
- 250 г помідорів чері
- 1 банка консервованого тунця у власному соку
- 1/2 червоної цибулі
- 1 пучок зеленого салату
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 столова ложка лимонного соку
- Сіль та перець за смаком
Покрокова інструкція:
- Підготуйте помідори чері: Помийте та розріжте помідори чері навпіл.
- Підготуйте тунець: Відцідіть тунець від соку і розімніть його виделкою.
- Підготуйте цибулю: Наріжте червону цибулю тонкими півкільцями.
- Підготуйте зелений салат: Поріжте зелений салат на шматочки.
- Приготуйте заправку: Змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець.
- Зберіть салат: У мисці з'єднайте помідори чері, тунець, цибулю та зелений салат. Заправте салат заправкою і перемішайте.
Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.