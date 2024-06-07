Салат з помідорами чері та тунцем: легкий та корисний обід

Цей салат чудово замінить повноцінний обід.

Літо — це пора не лише спеки та сонця, але й свіжих, ароматних овочів та фруктів. Саме з них можна приготувати безліч легких та смачних страв, які не лише наситять вас, але й подарують заряд енергії. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом салату з помідорами чері та тунцем, який стане справжньою окрасою вашого літнього меню. Також, пропонуємо рецепт салату Цезар.

Переваги салату з помідорами чері та тунцем:

Свіжий та ароматний: Цей салат поєднує в собі солодкість помідорів чері, пікантність тунця та свіжість зелені, що робить його неймовірно смачним та ароматним.

Цей салат поєднує в собі солодкість помідорів чері, пікантність тунця та свіжість зелені, що робить його неймовірно смачним та ароматним. Швидкий та простий: Салат готується дуже швидко і просто, тому він стане чудовим вибором для тих, хто не має багато часу на кухні.

Салат готується дуже швидко і просто, тому він стане чудовим вибором для тих, хто не має багато часу на кухні. Корисний: Помідори чері багаті на вітаміни C, A і K, а тунець — джерело білка та омега-3 жирних кислот, які важливі для здоров'я.

Помідори чері багаті на вітаміни C, A і K, а тунець — джерело білка та омега-3 жирних кислот, які важливі для здоров'я. Ситний: Незважаючи на свою легкість, салат з помідорами чері та тунцем досить ситний і може стати повноцінною трапезою.

Незважаючи на свою легкість, салат з помідорами чері та тунцем досить ситний і може стати повноцінною трапезою. Універсальний: Ви можете додати до цього салату інші інгредієнти на свій смак, наприклад, огірки, оливки, маслини, цибулю або перець.

Інгредієнти:

250 г помідорів чері

1 банка консервованого тунця у власному соку

1/2 червоної цибулі

1 пучок зеленого салату

1 столова ложка оливкової олії

1 столова ложка лимонного соку

Сіль та перець за смаком

Покрокова інструкція:

Підготуйте помідори чері: Помийте та розріжте помідори чері навпіл. Підготуйте тунець: Відцідіть тунець від соку і розімніть його виделкою. Підготуйте цибулю: Наріжте червону цибулю тонкими півкільцями. Підготуйте зелений салат: Поріжте зелений салат на шматочки. Приготуйте заправку: Змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець. Зберіть салат: У мисці з'єднайте помідори чері, тунець, цибулю та зелений салат. Заправте салат заправкою і перемішайте.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.