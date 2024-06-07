Запіканка з кабачків та сиру: ніжна та ситна вечеря
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Ця страва стане чудовим варіантом вечері.
Запіканка з кабачків — це не лише смачна, але й неймовірно корисна страва. Кабачки багаті на вітаміни, мінерали та клітковину, що роблять їх чудовим вибором для здорового харчування. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ніжної та ароматної запіканки з кабачків, яка стане справжньою окрасою вашого столу.
Переваги запіканки з кабачків:
- Корисна: Запіканка з кабачків багата на вітаміни, мінерали та клітковину, які важливі для здоров'я.
- Легка: Ця страва не обтяжує шлунок, тому вона ідеально підходить для людей, які стежать за своєю вагою.
- Ситна: Незважаючи на свою легкість, запіканка з кабачків досить ситна і може стати повноцінною трапезою.
- Швидка: Запіканка готується дуже швидко і просто, тому вона стане чудовим вибором для тих, хто не має багато часу на кухні.
- Універсальна: Ви можете додати до цієї запіканки інші овочі, сир, м'ясо або рибу на свій смак.
Інгредієнти:
- 2 кабачки
- 2 яйця
- 100 г сиру
- 50 мл вершків (за бажанням)
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 столова ложка рубаної зелені (петрушка, кріп)
- Сіль та перець за смаком
Покрокова інструкція:
- Натріть кабачки. Кабачки натріть на тертці.
- Додайте яйця, сир та вершки (за бажанням). До натёртих кабачків додайте яйця, сир та вершки (за бажанням). Перемішайте.
- Додайте зелень, сіль та перець. Додайте рубану зелень, посоліть, поперчіть і перемішайте.
- Викладіть суміш у форму для запікання. Викладіть суміш у форму для запікання, змащену оливковою олією.
- Запікайте запіканку. Запікайте запіканку в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки.
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