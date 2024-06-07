Запіканка з кабачків та сиру: ніжна та ситна вечеря

Ця страва стане чудовим варіантом вечері.

Запіканка з кабачків — це не лише смачна, але й неймовірно корисна страва. Кабачки багаті на вітаміни, мінерали та клітковину, що роблять їх чудовим вибором для здорового харчування. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ніжної та ароматної запіканки з кабачків, яка стане справжньою окрасою вашого столу.

Переваги запіканки з кабачків:

Корисна: Запіканка з кабачків багата на вітаміни, мінерали та клітковину, які важливі для здоров'я.

Запіканка з кабачків багата на вітаміни, мінерали та клітковину, які важливі для здоров'я. Легка: Ця страва не обтяжує шлунок, тому вона ідеально підходить для людей, які стежать за своєю вагою.

Ця страва не обтяжує шлунок, тому вона ідеально підходить для людей, які стежать за своєю вагою. Ситна: Незважаючи на свою легкість, запіканка з кабачків досить ситна і може стати повноцінною трапезою.

Незважаючи на свою легкість, запіканка з кабачків досить ситна і може стати повноцінною трапезою. Швидка: Запіканка готується дуже швидко і просто, тому вона стане чудовим вибором для тих, хто не має багато часу на кухні.

Запіканка готується дуже швидко і просто, тому вона стане чудовим вибором для тих, хто не має багато часу на кухні. Універсальна: Ви можете додати до цієї запіканки інші овочі, сир, м'ясо або рибу на свій смак.

Інгредієнти:

2 кабачки

2 яйця

100 г сиру

50 мл вершків (за бажанням)

1 столова ложка оливкової олії

1 столова ложка рубаної зелені (петрушка, кріп)

Сіль та перець за смаком

Покрокова інструкція:

Натріть кабачки. Кабачки натріть на тертці. Додайте яйця, сир та вершки (за бажанням). До натёртих кабачків додайте яйця, сир та вершки (за бажанням). Перемішайте. Додайте зелень, сіль та перець. Додайте рубану зелень, посоліть, поперчіть і перемішайте. Викладіть суміш у форму для запікання. Викладіть суміш у форму для запікання, змащену оливковою олією. Запікайте запіканку. Запікайте запіканку в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, до золотистої скоринки.

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