Вареники с черешней на кефире: летнее настроение на тарелке

В сезон черешни обязательно приготовьте такие вареники.

Вареники с черешней – это традиционное украинское блюдо, которое всегда ассоциируется с теплом, уютом и домашним уютом. Нежное тесто, сочная начинка из черешни и ароматная сметана – что может быть лучше?

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки

250 мл воды

1 яйцо

1/2 чайной ложки соли

Для начинки:

500 г черешни

100 г сахара

1 столовая ложка крахмала

1/2 чайной ложки корицы (по желанию)

Для подачи:

Сметана

Сахарная пудра

Приготовление:

Тесто: в миске смешайте муку, соль и яйцо. Добавьте воду и замесите тесто в однородную массу. Тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 30 минут. Начинка: вымойте черешню и удалите косточки. Смешайте черешню с сахаром, крахмалом и корицей. Формировка вареников: раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной 2-3 мм. Вырежьте кружочки с помощью стакана или специальной формы для вареников. На каждый кружочек теста выложите ложку начинки. Слепите края вареников. Варенье: в кипящую подсоленную воду бросьте вареники и варите в течение 3-5 минут после всплытия на поверхность. Подача: готовые вареники выложите на тарелку, полейте сметаной и посыпьте сахарной пудрой.

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