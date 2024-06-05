Вареники с черешней на кефире: летнее настроение на тарелке
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В сезон черешни обязательно приготовьте такие вареники.
Вареники с черешней – это традиционное украинское блюдо, которое всегда ассоциируется с теплом, уютом и домашним уютом. Нежное тесто, сочная начинка из черешни и ароматная сметана – что может быть лучше?
Ингредиенты:
- Для теста:
- 500 г муки
- 250 мл воды
- 1 яйцо
- 1/2 чайной ложки соли
- Для начинки:
- 500 г черешни
- 100 г сахара
- 1 столовая ложка крахмала
- 1/2 чайной ложки корицы (по желанию)
- Для подачи:
- Сметана
- Сахарная пудра
Приготовление:
- Тесто: в миске смешайте муку, соль и яйцо. Добавьте воду и замесите тесто в однородную массу. Тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 30 минут.
- Начинка: вымойте черешню и удалите косточки. Смешайте черешню с сахаром, крахмалом и корицей.
- Формировка вареников: раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной 2-3 мм. Вырежьте кружочки с помощью стакана или специальной формы для вареников. На каждый кружочек теста выложите ложку начинки. Слепите края вареников.
- Варенье: в кипящую подсоленную воду бросьте вареники и варите в течение 3-5 минут после всплытия на поверхность.
- Подача: готовые вареники выложите на тарелку, полейте сметаной и посыпьте сахарной пудрой.
Раньше мы писали, как приготовить клубничные шарики. Также, предлагаем рецепт клубничного желе.