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Вареники с черешней на кефире: летнее настроение на тарелке

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти летние вареники покоряют (изображение создано с помощью ИИ)
Эти летние вареники покоряют (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

В сезон черешни обязательно приготовьте такие вареники.

Вареники с черешней – это традиционное украинское блюдо, которое всегда ассоциируется с теплом, уютом и домашним уютом. Нежное тесто, сочная начинка из черешни и ароматная сметана – что может быть лучше?

Ингредиенты:

  • Для теста:
  • 500 г муки
  • 250 мл воды
  • 1 яйцо
  • 1/2 чайной ложки соли
  • Для начинки:
  • 500 г черешни
  • 100 г сахара
  • 1 столовая ложка крахмала
  • 1/2 чайной ложки корицы (по желанию)
  • Для подачи:
  • Сметана
  • Сахарная пудра

Приготовление:

  1. Тесто: в миске смешайте муку, соль и яйцо. Добавьте воду и замесите тесто в однородную массу. Тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 30 минут.
  2. Начинка: вымойте черешню и удалите косточки. Смешайте черешню с сахаром, крахмалом и корицей.
  3. Формировка вареников: раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной 2-3 мм. Вырежьте кружочки с помощью стакана или специальной формы для вареников. На каждый кружочек теста выложите ложку начинки. Слепите края вареников.
  4. Варенье: в кипящую подсоленную воду бросьте вареники и варите в течение 3-5 минут после всплытия на поверхность.
  5. Подача: готовые вареники выложите на тарелку, полейте сметаной и посыпьте сахарной пудрой.

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#Вареники #Рецепт #еда-Телеграф