Сувлакі: грецький фастфуд в домашніх умовах

Якщо ви хочете приготувати традиційну грецьку страву у себе на кухні — пропонуємо рецепт сувлакі.

Сонячна Греція відома не лише своїми мальовничими пейзажами, багатовіковою історією та гостинними людьми, але й неймовірною кухнею. Серед безлічі грецьких страв, однією з найпопулярніших і найулюбленіших є сувлакі. Ці ароматні шашлички з м'ясом або рибою, нанизані на шпажки, підкорюють серця гурманів по всьому світу.

Сьогодні ми запрошуємо вас у кулінарну подорож до Греції, де поділимося секретами приготування справжніх сувлакі вдома.

Інгредієнти:

М'ясо: свинина, курятина, баранина або будь-який інший вид м'яса на ваш смак (1 кг)

свинина, курятина, баранина або будь-який інший вид м'яса на ваш смак (1 кг) Маринад: оливкова олія (1/2 склянки), лимонний сік (1/4 склянки), орегано (1 столова ложка), часник (2 зубчики, подрібнені), сіль та перець за смаком

оливкова олія (1/2 склянки), лимонний сік (1/4 склянки), орегано (1 столова ложка), часник (2 зубчики, подрібнені), сіль та перець за смаком Овочі: цибуля (1 шт., нарізана кільцями), болгарський перець (1 шт., нарізаний кубиками), помідори (2 шт., нарізані кубиками)

цибуля (1 шт., нарізана кільцями), болгарський перець (1 шт., нарізаний кубиками), помідори (2 шт., нарізані кубиками) Соус дзадзікі: йогурт (200 г), огірок (1 шт., подрібнений), часник (1 зубчик, подрібнений), м'ята (1 столова ложка, подрібнена), лимонний сік (1 столова ложка), оливкова олія (1 столова ложка), сіль та перець за смаком

йогурт (200 г), огірок (1 шт., подрібнений), часник (1 зубчик, подрібнений), м'ята (1 столова ложка, подрібнена), лимонний сік (1 столова ложка), оливкова олія (1 столова ложка), сіль та перець за смаком Лаваш або піта

Приготування:

Маринад: у мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, орегано, часник, сіль та перець. Додайте м'ясо, нарізане кубиками, і добре перемішайте. Залиште маринуватися в холодильнику щонайменше 30 хвилин, а краще – на кілька годин. Сувлакі: нанизайте м'ясо на шпажки, чергуючи з цибулею, болгарським перцем та помідорами. Готування: обсмажте сувлакі на грилі або на сковороді з оливковою олією до золотистої скоринки. Соус дзадзікі: у мисці змішайте йогурт, огірок, часник, м'яту, лимонний сік, оливкову олію, сіль та перець. Добре перемішайте. Подача: подавайте сувлакі з лавашем або пітою, поливаючи соусом дзадзікі.

Подаємо готові шашлики з маринованими помідорами. Також, пропонуємо рецепт вірменського шашлика.