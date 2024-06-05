Сувлаки: греческий фастфуд в домашних условиях
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Если вы хотите приготовить традиционное греческое блюдо у себя на кухне – предлагаем рецепт сулаки.
Солнечная Греция известна не только своими живописными пейзажами, многовековой историей и радушными людьми, но и невероятной кухней. Среди множества греческих блюд, одним из самых популярных и любимых являются сувлаки. Эти ароматные шашлычки с мясом или рыбой, нанизанные на шпажки, покоряют сердца гурманов по всему миру.
Сегодня мы приглашаем вас в кулинарное путешествие в Грецию, где поделимся секретами приготовления настоящих сулаков дома.
Ингредиенты:
- Мясо: свинина, курятина, баранина или любой другой вид мяса по вашему вкусу (1 кг)
- Маринад: оливковое масло (1/2 стакана), лимонный сок (1/4 стакана), орегано (1 столовая ложка), чеснок (2 зубчика, измельченные), соль и перец по вкусу
- Овощи: лук (1 шт., нарезанный кольцами), болгарский перец (1 шт., нарезанный кубиками), помидоры (2 шт., нарезанные кубиками)
- Соус дзадзики: йогурт (200 г), огурец (1 шт., измельченный), чеснок (1 зубчик, измельченный), мята (1 столовая ложка, измельченная), лимонный сок (1 столовая ложка), оливковое масло (1 столовое) ложка), соль и перец по вкусу
- Лаваш или пито
Приготовление:
- Маринад: в миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, орегано, чеснок, соль и перец. Добавьте мясо, нарезанное кубиками и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться в холодильнике не менее 30 минут, а лучше – на несколько часов.
- Сувлаки: нанизайте мясо на шпажки, чередуя с луком, болгарским перцем и помидорами.
- Приготовление: обжарьте сулаки на гриле или сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки.
- Соус дзадзики: в миске смешайте йогурт, огурец, чеснок, мяту, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Подача: подавайте сулаки с лавашем или питой, поливая соусом дзадзики.
Подаем готовые шашлыки с маринованными помидорами. Также предлагаем рецепт армянского шашлыка.