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Сувлаки: греческий фастфуд в домашних условиях

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Сувлаки – это очень нежное мясо, тающее во рту (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 05 июня 2024, 10:11
Сувлаки – это очень нежное мясо, тающее во рту (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите приготовить традиционное греческое блюдо у себя на кухне – предлагаем рецепт сулаки.

Солнечная Греция известна не только своими живописными пейзажами, многовековой историей и радушными людьми, но и невероятной кухней. Среди множества греческих блюд, одним из самых популярных и любимых являются сувлаки. Эти ароматные шашлычки с мясом или рыбой, нанизанные на шпажки, покоряют сердца гурманов по всему миру.

Сегодня мы приглашаем вас в кулинарное путешествие в Грецию, где поделимся секретами приготовления настоящих сулаков дома.

Ингредиенты:

  • Мясо: свинина, курятина, баранина или любой другой вид мяса по вашему вкусу (1 кг)
  • Маринад: оливковое масло (1/2 стакана), лимонный сок (1/4 стакана), орегано (1 столовая ложка), чеснок (2 зубчика, измельченные), соль и перец по вкусу
  • Овощи: лук (1 шт., нарезанный кольцами), болгарский перец (1 шт., нарезанный кубиками), помидоры (2 шт., нарезанные кубиками)
  • Соус дзадзики: йогурт (200 г), огурец (1 шт., измельченный), чеснок (1 зубчик, измельченный), мята (1 столовая ложка, измельченная), лимонный сок (1 столовая ложка), оливковое масло (1 столовое) ложка), соль и перец по вкусу
  • Лаваш или пито

Приготовление:

  1. Маринад: в миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, орегано, чеснок, соль и перец. Добавьте мясо, нарезанное кубиками и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться в холодильнике не менее 30 минут, а лучше – на несколько часов.
  2. Сувлаки: нанизайте мясо на шпажки, чередуя с луком, болгарским перцем и помидорами.
  3. Приготовление: обжарьте сулаки на гриле или сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки.
  4. Соус дзадзики: в миске смешайте йогурт, огурец, чеснок, мяту, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  5. Подача: подавайте сулаки с лавашем или питой, поливая соусом дзадзики.

Подаем готовые шашлыки с маринованными помидорами. Также предлагаем рецепт армянского шашлыка.

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