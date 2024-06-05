Сувлаки: греческий фастфуд в домашних условиях

Если вы хотите приготовить традиционное греческое блюдо у себя на кухне – предлагаем рецепт сулаки.

Солнечная Греция известна не только своими живописными пейзажами, многовековой историей и радушными людьми, но и невероятной кухней. Среди множества греческих блюд, одним из самых популярных и любимых являются сувлаки. Эти ароматные шашлычки с мясом или рыбой, нанизанные на шпажки, покоряют сердца гурманов по всему миру.

Сегодня мы приглашаем вас в кулинарное путешествие в Грецию, где поделимся секретами приготовления настоящих сулаков дома.

Ингредиенты:

Мясо: свинина, курятина, баранина или любой другой вид мяса по вашему вкусу (1 кг)

свинина, курятина, баранина или любой другой вид мяса по вашему вкусу (1 кг) Маринад: оливковое масло (1/2 стакана), лимонный сок (1/4 стакана), орегано (1 столовая ложка), чеснок (2 зубчика, измельченные), соль и перец по вкусу

оливковое масло (1/2 стакана), лимонный сок (1/4 стакана), орегано (1 столовая ложка), чеснок (2 зубчика, измельченные), соль и перец по вкусу Овощи: лук (1 шт., нарезанный кольцами), болгарский перец (1 шт., нарезанный кубиками), помидоры (2 шт., нарезанные кубиками)

лук (1 шт., нарезанный кольцами), болгарский перец (1 шт., нарезанный кубиками), помидоры (2 шт., нарезанные кубиками) Соус дзадзики: йогурт (200 г), огурец (1 шт., измельченный), чеснок (1 зубчик, измельченный), мята (1 столовая ложка, измельченная), лимонный сок (1 столовая ложка), оливковое масло (1 столовое) ложка), соль и перец по вкусу

йогурт (200 г), огурец (1 шт., измельченный), чеснок (1 зубчик, измельченный), мята (1 столовая ложка, измельченная), лимонный сок (1 столовая ложка), оливковое масло (1 столовое) ложка), соль и перец по вкусу Лаваш или пито

Приготовление:

Маринад: в миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, орегано, чеснок, соль и перец. Добавьте мясо, нарезанное кубиками и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться в холодильнике не менее 30 минут, а лучше – на несколько часов. Сувлаки: нанизайте мясо на шпажки, чередуя с луком, болгарским перцем и помидорами. Приготовление: обжарьте сулаки на гриле или сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки. Соус дзадзики: в миске смешайте йогурт, огурец, чеснок, мяту, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Хорошо перемешайте. Подача: подавайте сулаки с лавашем или питой, поливая соусом дзадзики.

Подаем готовые шашлыки с маринованными помидорами. Также предлагаем рецепт армянского шашлыка.