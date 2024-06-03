Соковитий курячий шашлик на шпажках: ідеальна страва для пікніка

М'ясо виходить ніжним та м'яким і просто тане у роті.

Ароматний, соковитий, з хрусткою скоринкою — курячий шашлик — це беззаперечний лідер літніх пікніків та посиденьок на свіжому повітрі. Приготувати його не складно, але, як і в будь-якій справі, тут є свої секрети.

Інгредієнти:

2 кг курячого м'яса (філе, гомілки, крила або ціла курка);

1 цибулина;

1 лимон;

2-3 ст. л. рослинного масла;

1 ст. л. меду;

1 ч. л. соєвого соусу;

1 ч. л. гірчиці;

1/2 ч. л. паприки;

1/2 ч. л. чорного меленого перцю;

1/4 ч. л. орегано;

сіль за смаком.

Покрокова інструкція

1. Підготовка м'яса:

Куряче м'ясо добре помити, обсушити паперовими рушниками.

Нарізати на шматки середнього розміру.

Цибулю нарізати тонкими кільцями, лимон — скибочками.

2. Маринування:

У мисці змішати рослинне масло, мед, соєвий соус, гірчицю, паприку, чорний перець, орегано та сіль.

Додати до маринаду цибулю та лимон.

Ретельно перемішати м'ясо з маринадом, щоб воно було повністю ним покрите.

Залишити маринуватися в холодильнику мінімум на 2 години, а краще на ніч.

3. Випікання:

Розігріти мангал до середнього жару.

Нанизати м'ясо на шампури, чергуючи його з цибулею та лимоном.

Викласти шампури на мангал і смажити курку, періодично перевертаючи, щоб вона рівномірно просмажилася.

Загальний час приготування становить 20-30 хвилин, залежно від розміру шматків м'яса.

4. Подача:

Готовий шашлик зняти з шампурів і подавати на тарілці. Можна додати свіжі овочі, зелень, лаваш, кетчуп або майонез.

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