Соковитий курячий шашлик на шпажках: ідеальна страва для пікніка
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М'ясо виходить ніжним та м'яким і просто тане у роті.
Ароматний, соковитий, з хрусткою скоринкою — курячий шашлик — це беззаперечний лідер літніх пікніків та посиденьок на свіжому повітрі. Приготувати його не складно, але, як і в будь-якій справі, тут є свої секрети.
Інгредієнти:
- 2 кг курячого м'яса (філе, гомілки, крила або ціла курка);
- 1 цибулина;
- 1 лимон;
- 2-3 ст. л. рослинного масла;
- 1 ст. л. меду;
- 1 ч. л. соєвого соусу;
- 1 ч. л. гірчиці;
- 1/2 ч. л. паприки;
- 1/2 ч. л. чорного меленого перцю;
- 1/4 ч. л. орегано;
- сіль за смаком.
Покрокова інструкція
1. Підготовка м'яса:
- Куряче м'ясо добре помити, обсушити паперовими рушниками.
- Нарізати на шматки середнього розміру.
- Цибулю нарізати тонкими кільцями, лимон — скибочками.
2. Маринування:
- У мисці змішати рослинне масло, мед, соєвий соус, гірчицю, паприку, чорний перець, орегано та сіль.
- Додати до маринаду цибулю та лимон.
- Ретельно перемішати м'ясо з маринадом, щоб воно було повністю ним покрите.
- Залишити маринуватися в холодильнику мінімум на 2 години, а краще на ніч.
3. Випікання:
- Розігріти мангал до середнього жару.
- Нанизати м'ясо на шампури, чергуючи його з цибулею та лимоном.
- Викласти шампури на мангал і смажити курку, періодично перевертаючи, щоб вона рівномірно просмажилася.
- Загальний час приготування становить 20-30 хвилин, залежно від розміру шматків м'яса.
4. Подача:
Готовий шашлик зняти з шампурів і подавати на тарілці. Можна додати свіжі овочі, зелень, лаваш, кетчуп або майонез.
Подаємо готові шашлики з маринованими помідорами. Також, пропонуємо рецепт вірменського шашлика.