Морозива з магазину більше не захочеться: як приготувати натуральний полуничний десерт усього з двох інгредієнтів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дуже смачне морозиво можна приготувати і вдома.
Літо – це не лише спека, море та довгі прогулянки. Це ще й пора свіжих фруктів та ягід, з яких можна приготувати безліч смачних десертів. І одним з найпопулярніших літніх десертів, безсумнівно, є морозиво.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом полуничного морозива, яке легко приготувати вдома. Вам знадобляться лише кілька простих інгредієнтів:
- 2 склянки свіжих полуниць
- 1 склянка цукру
- 1 склянка молока
- 1/2 склянки вершків
- 1 столова ложка лимонного соку
- 1/2 чайної ложки екстракту ванілі
Приготування:
- Підготуйте полуницю: промийте ягоди та видаліть плодоніжки.
- Зробіть полуничне пюре: 1/2 склянки полуниці подрібніть у блендері до стану пюре.
- Приготуйте сироп: у каструлі змішайте цукор та 1/4 склянки води. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть ще 5 хвилин, поки сироп не загусне.
- Змішайте інгредієнти: у великій мисці змішайте полуничне пюре, сироп, молоко, вершки, лимонний сік та екстракт ванілі.
- Заморозьте: вилийте суміш у морозивницю та заморозьте згідно інструкції виробника.
- Додайте інші інгредієнти: за бажанням, ви можете додати в морозиво інші фрукти, горіхи, шоколадну крихту або інші інгредієнти.
Раніше ми писали, як вдома приготувати полуничне морозиво. До речі, вдома можна приготувати й найсмачніше згущене молоко.