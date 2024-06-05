Морозива з магазину більше не захочеться: як приготувати натуральний полуничний десерт усього з двох інгредієнтів

Дуже смачне морозиво можна приготувати і вдома.

Літо – це не лише спека, море та довгі прогулянки. Це ще й пора свіжих фруктів та ягід, з яких можна приготувати безліч смачних десертів. І одним з найпопулярніших літніх десертів, безсумнівно, є морозиво.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом полуничного морозива, яке легко приготувати вдома. Вам знадобляться лише кілька простих інгредієнтів:

2 склянки свіжих полуниць

1 склянка цукру

1 склянка молока

1/2 склянки вершків

1 столова ложка лимонного соку

1/2 чайної ложки екстракту ванілі

Приготування:

Підготуйте полуницю: промийте ягоди та видаліть плодоніжки. Зробіть полуничне пюре: 1/2 склянки полуниці подрібніть у блендері до стану пюре. Приготуйте сироп: у каструлі змішайте цукор та 1/4 склянки води. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть ще 5 хвилин, поки сироп не загусне. Змішайте інгредієнти: у великій мисці змішайте полуничне пюре, сироп, молоко, вершки, лимонний сік та екстракт ванілі. Заморозьте: вилийте суміш у морозивницю та заморозьте згідно інструкції виробника. Додайте інші інгредієнти: за бажанням, ви можете додати в морозиво інші фрукти, горіхи, шоколадну крихту або інші інгредієнти.

Раніше ми писали, як вдома приготувати полуничне морозиво. До речі, вдома можна приготувати й найсмачніше згущене молоко.