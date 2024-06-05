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Морозива з магазину більше не захочеться: як приготувати натуральний полуничний десерт усього з двох інгредієнтів

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Полуничне морозиво виходить ароматним та дуже смачним (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 05 червня 2024, 10:01
Полуничне морозиво виходить ароматним та дуже смачним (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Дуже смачне морозиво можна приготувати і вдома.

Літо – це не лише спека, море та довгі прогулянки. Це ще й пора свіжих фруктів та ягід, з яких можна приготувати безліч смачних десертів. І одним з найпопулярніших літніх десертів, безсумнівно, є морозиво.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом полуничного морозива, яке легко приготувати вдома. Вам знадобляться лише кілька простих інгредієнтів:

  • 2 склянки свіжих полуниць
  • 1 склянка цукру
  • 1 склянка молока
  • 1/2 склянки вершків
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • 1/2 чайної ложки екстракту ванілі

Приготування:

  1. Підготуйте полуницю: промийте ягоди та видаліть плодоніжки.
  2. Зробіть полуничне пюре: 1/2 склянки полуниці подрібніть у блендері до стану пюре.
  3. Приготуйте сироп: у каструлі змішайте цукор та 1/4 склянки води. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть ще 5 хвилин, поки сироп не загусне.
  4. Змішайте інгредієнти: у великій мисці змішайте полуничне пюре, сироп, молоко, вершки, лимонний сік та екстракт ванілі.
  5. Заморозьте: вилийте суміш у морозивницю та заморозьте згідно інструкції виробника.
  6. Додайте інші інгредієнти: за бажанням, ви можете додати в морозиво інші фрукти, горіхи, шоколадну крихту або інші інгредієнти.

Раніше ми писали, як вдома приготувати полуничне морозиво. До речі, вдома можна приготувати й найсмачніше згущене молоко.

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#Рецепт #Морозиво #їжа-Телеграф