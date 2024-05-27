Наче з банки і без консервантів: готуємо домашнє згущене молоко

Якщо у вас є діти, десерти краще готувати вдома, тому пропонуємо вам приготувати домашнє згущене молоко.

Згущене молоко – це ласощі, які люблять дорослі та діти. Його можна використовувати для приготування різноманітних десертів, тортів, тістечок та кави. Також, пропонуємо рецепт десерту " Пташине молоко".

Чому цей рецепт особливий?

Простота приготування: домашнє згущене молоко готується дуже просто та швидко. Вам знадобиться лише кілька інгредієнтів та трохи часу.

домашнє згущене молоко готується дуже просто та швидко. Вам знадобиться лише кілька інгредієнтів та трохи часу. Натуральність: домашнє згущене молоко не містить штучних консервантів та ароматизаторів.

домашнє згущене молоко не містить штучних консервантів та ароматизаторів. Економність: згущене молоко з магазину може бути досить дорогим, а домашнє згущене молоко – це набагато більш економний варіант.

Інгредієнти:

1 л молока

400 г цукру

1 ч. л. соди

Приготування:

У каструлі з товстим дном змішати молоко, цукор та соду. Поставити каструлю на повільний вогонь і постійно помішувати, поки цукор не розчиниться. Довести суміш до кипіння, потім зменшити вогонь і варити на повільному вогні протягом 1-1,5 години, постійно помішуючи. Згущене молоко має загуснути і стати золотисто-коричневого кольору. Зняти каструлю з вогню і дати згущеному молоку охолонути. Перелити згущене молоко в стерильні банки і закрити кришками.

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