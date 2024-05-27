Наче з банки і без консервантів: готуємо домашнє згущене молоко
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Якщо у вас є діти, десерти краще готувати вдома, тому пропонуємо вам приготувати домашнє згущене молоко.
Згущене молоко – це ласощі, які люблять дорослі та діти. Його можна використовувати для приготування різноманітних десертів, тортів, тістечок та кави. Також, пропонуємо рецепт десерту " Пташине молоко".
Чому цей рецепт особливий?
- Простота приготування: домашнє згущене молоко готується дуже просто та швидко. Вам знадобиться лише кілька інгредієнтів та трохи часу.
- Натуральність: домашнє згущене молоко не містить штучних консервантів та ароматизаторів.
- Економність: згущене молоко з магазину може бути досить дорогим, а домашнє згущене молоко – це набагато більш економний варіант.
Інгредієнти:
- 1 л молока
- 400 г цукру
- 1 ч. л. соди
Приготування:
- У каструлі з товстим дном змішати молоко, цукор та соду.
- Поставити каструлю на повільний вогонь і постійно помішувати, поки цукор не розчиниться.
- Довести суміш до кипіння, потім зменшити вогонь і варити на повільному вогні протягом 1-1,5 години, постійно помішуючи.
- Згущене молоко має загуснути і стати золотисто-коричневого кольору.
- Зняти каструлю з вогню і дати згущеному молоку охолонути.
- Перелити згущене молоко в стерильні банки і закрити кришками.
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