Мороженое из магазина больше не захочется: как приготовить натуральный клубничный десерт всего из двух ингредиентов

Очень вкусное мороженое можно приготовить и дома.

Лето – это не только жара, море и долгие прогулки. Это еще и время свежих фруктов и ягод, из которых можно приготовить множество вкусных десертов. И одним из самых популярных летних десертов, несомненно, есть мороженое.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом клубничного мороженого, которое легко приготовить на дому. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов:

2 стакана свежих клубники

1 стакан сахара

1 стакан молока

1/2 стакана сливок

1 столовая ложка лимонного сока

1/2 чайной ложки экстракта ванили

Приготовление:

Подготовьте клубнику: промойте ягоды и удалите плодоножку. Сделайте клубничное пюре: 1/2 стакана клубники измельчите в блендере до состояния пюре. Приготовьте сироп: в кастрюле смешайте сахар и 1/4 стакана воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите еще 5 минут, пока сироп не загустеет. Смешайте ингредиенты: в большой миске смешайте клубничное пюре, сироп, молоко, сливки, лимонный сок и ванильный экстракт. Заморозьте: вылейте смесь в мороженное и заморозьте согласно инструкции производителя. Добавьте другие ингредиенты: по желанию вы можете добавить в мороженое другие фрукты, орехи, шоколадную крошку или другие ингредиенты.

Раньше мы писали, как дома приготовить клубничное мороженое. Кстати, дома можно приготовить и самое вкусное сгущенку.