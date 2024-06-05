Мороженое из магазина больше не захочется: как приготовить натуральный клубничный десерт всего из двух ингредиентов
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Очень вкусное мороженое можно приготовить и дома.
Лето – это не только жара, море и долгие прогулки. Это еще и время свежих фруктов и ягод, из которых можно приготовить множество вкусных десертов. И одним из самых популярных летних десертов, несомненно, есть мороженое.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом клубничного мороженого, которое легко приготовить на дому. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов:
- 2 стакана свежих клубники
- 1 стакан сахара
- 1 стакан молока
- 1/2 стакана сливок
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1/2 чайной ложки экстракта ванили
Приготовление:
- Подготовьте клубнику: промойте ягоды и удалите плодоножку.
- Сделайте клубничное пюре: 1/2 стакана клубники измельчите в блендере до состояния пюре.
- Приготовьте сироп: в кастрюле смешайте сахар и 1/4 стакана воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите еще 5 минут, пока сироп не загустеет.
- Смешайте ингредиенты: в большой миске смешайте клубничное пюре, сироп, молоко, сливки, лимонный сок и ванильный экстракт.
- Заморозьте: вылейте смесь в мороженное и заморозьте согласно инструкции производителя.
- Добавьте другие ингредиенты: по желанию вы можете добавить в мороженое другие фрукты, орехи, шоколадную крошку или другие ингредиенты.
Раньше мы писали, как дома приготовить клубничное мороженое. Кстати, дома можно приготовить и самое вкусное сгущенку.