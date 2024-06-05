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Мороженое из магазина больше не захочется: как приготовить натуральный клубничный десерт всего из двух ингредиентов

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Клубничное мороженое получается ароматным и вкусным (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 05 июня 2024, 10:01
Клубничное мороженое получается ароматным и вкусным (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Очень вкусное мороженое можно приготовить и дома.

Лето – это не только жара, море и долгие прогулки. Это еще и время свежих фруктов и ягод, из которых можно приготовить множество вкусных десертов. И одним из самых популярных летних десертов, несомненно, есть мороженое.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом клубничного мороженого, которое легко приготовить на дому. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов:

  • 2 стакана свежих клубники
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан молока
  • 1/2 стакана сливок
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки экстракта ванили

Приготовление:

  1. Подготовьте клубнику: промойте ягоды и удалите плодоножку.
  2. Сделайте клубничное пюре: 1/2 стакана клубники измельчите в блендере до состояния пюре.
  3. Приготовьте сироп: в кастрюле смешайте сахар и 1/4 стакана воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите еще 5 минут, пока сироп не загустеет.
  4. Смешайте ингредиенты: в большой миске смешайте клубничное пюре, сироп, молоко, сливки, лимонный сок и ванильный экстракт.
  5. Заморозьте: вылейте смесь в мороженное и заморозьте согласно инструкции производителя.
  6. Добавьте другие ингредиенты: по желанию вы можете добавить в мороженое другие фрукты, орехи, шоколадную крошку или другие ингредиенты.

Раньше мы писали, как дома приготовить клубничное мороженое. Кстати, дома можно приготовить и самое вкусное сгущенку.

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#Рецепт #Мороженое #еда-Телеграф