Салат с курицей и клубникой: необычное сочетание вкусов для летнего пикника
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Этим салатом вам удастся удивить ваших близких.
Салат с курицей и клубникой – это не просто блюдо, а настоящая феерия вкусов и ароматов, способная перенести вас в летний сад. Нежное куриное мясо, сочная клубника, хрустящие салатные листья и пикантный соус делают его идеальным блюдом для любого застолья или пикника. Также, предлагаем рецепт салата из молодого картофеля и яйцами.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления салата с курицей и клубникой, который очарует вас своим необычным сочетанием ингредиентов и отличным вкусом.
1. Ингредиенты:
Для приготовления салата с курицей и клубникой вам понадобятся:
- 200 г куриного филе
- 200 г свежей клубники
- 1 пучок салатных листьев (рукола, шпинат, латук)
- 50 г грецких орехов
- 50 г феты (или бри)
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ст. л. меда
- 1 ч. л. горчицы
- Соль и перец по вкусу
2. Подготовка ингредиентов:
- Куриное филе отварить до готовности, остудить и порезать кубиками.
- Клубнику помыть, удалить плодоножки, измельчить на кусочки.
- Салатные листья помыть, обсушить.
- Орехи измельчить.
- Сыр порезать кубиками.
3. "Горячий" этап:
- В миске соединить салатные листья, куриное мясо, клубнику, орехи и сыр.
- Для заправки соединить оливковое масло, уксус, бальзамический уксус, мед, горчицу, соль и перец.
- Заправить салат, перемешать.
4. Подача:
Подавайте салат сразу после приготовления, украсив свежей мятой или базиликом.
Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.