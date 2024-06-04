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Салат с курицей и клубникой: необычное сочетание вкусов для летнего пикника

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот салат станет украшением любого стола (изображение создано с помощью ИИ)
Этот салат станет украшением любого стола (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этим салатом вам удастся удивить ваших близких.

Салат с курицей и клубникой – это не просто блюдо, а настоящая феерия вкусов и ароматов, способная перенести вас в летний сад. Нежное куриное мясо, сочная клубника, хрустящие салатные листья и пикантный соус делают его идеальным блюдом для любого застолья или пикника. Также, предлагаем рецепт салата из молодого картофеля и яйцами.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления салата с курицей и клубникой, который очарует вас своим необычным сочетанием ингредиентов и отличным вкусом.

1. Ингредиенты:

Для приготовления салата с курицей и клубникой вам понадобятся:

  • 200 г куриного филе
  • 200 г свежей клубники
  • 1 пучок салатных листьев (рукола, шпинат, латук)
  • 50 г грецких орехов
  • 50 г феты (или бри)
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ч. л. горчицы
  • Соль и перец по вкусу

2. Подготовка ингредиентов:

  1. Куриное филе отварить до готовности, остудить и порезать кубиками.
  2. Клубнику помыть, удалить плодоножки, измельчить на кусочки.
  3. Салатные листья помыть, обсушить.
  4. Орехи измельчить.
  5. Сыр порезать кубиками.

3. "Горячий" этап:

  1. В миске соединить салатные листья, куриное мясо, клубнику, орехи и сыр.
  2. Для заправки соединить оливковое масло, уксус, бальзамический уксус, мед, горчицу, соль и перец.
  3. Заправить салат, перемешать.

4. Подача:

Подавайте салат сразу после приготовления, украсив свежей мятой или базиликом.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.

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