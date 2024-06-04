Салат с курицей и клубникой: необычное сочетание вкусов для летнего пикника

Этим салатом вам удастся удивить ваших близких.

Салат с курицей и клубникой – это не просто блюдо, а настоящая феерия вкусов и ароматов, способная перенести вас в летний сад. Нежное куриное мясо, сочная клубника, хрустящие салатные листья и пикантный соус делают его идеальным блюдом для любого застолья или пикника. Также, предлагаем рецепт салата из молодого картофеля и яйцами.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления салата с курицей и клубникой, который очарует вас своим необычным сочетанием ингредиентов и отличным вкусом.

1. Ингредиенты:

Для приготовления салата с курицей и клубникой вам понадобятся:

200 г куриного филе

200 г свежей клубники

1 пучок салатных листьев (рукола, шпинат, латук)

50 г грецких орехов

50 г феты (или бри)

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. бальзамического уксуса

1 ст. л. меда

1 ч. л. горчицы

Соль и перец по вкусу

2. Подготовка ингредиентов:

Куриное филе отварить до готовности, остудить и порезать кубиками. Клубнику помыть, удалить плодоножки, измельчить на кусочки. Салатные листья помыть, обсушить. Орехи измельчить. Сыр порезать кубиками.

3. "Горячий" этап:

В миске соединить салатные листья, куриное мясо, клубнику, орехи и сыр. Для заправки соединить оливковое масло, уксус, бальзамический уксус, мед, горчицу, соль и перец. Заправить салат, перемешать.

4. Подача:

Подавайте салат сразу после приготовления, украсив свежей мятой или базиликом.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.