Закарпатский бограч: сытный и ароматный гуляш по-венгерски
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Благодаря этому рецепту вы научитесь готовить настоящий бограч.
Бограч – это не просто суп, а настоящая легенда венгерской кухни, которая покорила сердца гурманов по всему миру. Его насыщенный вкус, ароматные специи и богатый состав ингредиентов делают его идеальным блюдом для холодной зимы или семейного ужина.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления ароматного богач, который очарует вас своим аутентичным вкусом и ароматом.
1. Ингредиенты:
Для приготовления бограча вам понадобятся:
- 500 г говядины (лопатка, ребра)
- 200 г копченой колбасы (салями, паприкаш)
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 2 болгарских перца
- 4 зубчика чеснока
- 400 г томатов (свежих или в собственном соке)
- 2 ст. л. томатной пасты
- 1 ч. л. паприки
- 1/2 ч. л. тмина
- 1/2 ч. л. молотого острого перца
- 1 лавровый лист
- 1 пучок петрушки
- Соль и перец по вкусу
- Масло для жарки
2. Подготовка ингредиентов:
- Говядину нарежьте кубиками, колбасу – кружочками.
- Лук и чеснок мелко нашинкуйте, морковь и перец нарежьте соломкой.
- Помидоры измельчите блендером или нарежьте кубиками.
3. "Горячий" этап:
- В кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте говядину до золотистого цвета.
- Добавить лук и чеснок, обжарьте до мягкости.
- Добавьте морковь, перец, томаты, томатную пасту, паприку, тмин, молотый перец, лавровый лист и соль по вкусу.
- Залейте водой или бульоном, чтобы жидкость покрывала овощи.
- Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите в течение 1-1,5 часа, пока говядина не станет мягкой.
- Добавьте колбасу, тушите еще 10 минут.
- Добавьте измельченную петрушку, перемешайте.
4. Подача:
Подавайте бограч горячим с хлебом, сметаной или острым перцем.
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