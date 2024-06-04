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Закарпатский бограч: сытный и ароматный гуляш по-венгерски

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Бограч – это ароматное венгерское блюдо (изображение создано с помощью ИИ)
Бограч – это ароматное венгерское блюдо (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Благодаря этому рецепту вы научитесь готовить настоящий бограч.

Бограч – это не просто суп, а настоящая легенда венгерской кухни, которая покорила сердца гурманов по всему миру. Его насыщенный вкус, ароматные специи и богатый состав ингредиентов делают его идеальным блюдом для холодной зимы или семейного ужина.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления ароматного богач, который очарует вас своим аутентичным вкусом и ароматом.

1. Ингредиенты:

Для приготовления бограча вам понадобятся:

  • 500 г говядины (лопатка, ребра)
  • 200 г копченой колбасы (салями, паприкаш)
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 2 болгарских перца
  • 4 зубчика чеснока
  • 400 г томатов (свежих или в собственном соке)
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 1 ч. л. паприки
  • 1/2 ч. л. тмина
  • 1/2 ч. л. молотого острого перца
  • 1 лавровый лист
  • 1 пучок петрушки
  • Соль и перец по вкусу
  • Масло для жарки

2. Подготовка ингредиентов:

  1. Говядину нарежьте кубиками, колбасу – кружочками.
  2. Лук и чеснок мелко нашинкуйте, морковь и перец нарежьте соломкой.
  3. Помидоры измельчите блендером или нарежьте кубиками.

3. "Горячий" этап:

  1. В кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте говядину до золотистого цвета.
  2. Добавить лук и чеснок, обжарьте до мягкости.
  3. Добавьте морковь, перец, томаты, томатную пасту, паприку, тмин, молотый перец, лавровый лист и соль по вкусу.
  4. Залейте водой или бульоном, чтобы жидкость покрывала овощи.
  5. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите в течение 1-1,5 часа, пока говядина не станет мягкой.
  6. Добавьте колбасу, тушите еще 10 минут.
  7. Добавьте измельченную петрушку, перемешайте.

4. Подача:

Подавайте бограч горячим с хлебом, сметаной или острым перцем.

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