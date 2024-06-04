Закарпатский бограч: сытный и ароматный гуляш по-венгерски

Благодаря этому рецепту вы научитесь готовить настоящий бограч.

Бограч – это не просто суп, а настоящая легенда венгерской кухни, которая покорила сердца гурманов по всему миру. Его насыщенный вкус, ароматные специи и богатый состав ингредиентов делают его идеальным блюдом для холодной зимы или семейного ужина.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления ароматного богач, который очарует вас своим аутентичным вкусом и ароматом.

1. Ингредиенты:

Для приготовления бограча вам понадобятся:

500 г говядины (лопатка, ребра)

200 г копченой колбасы (салями, паприкаш)

2 луковицы

2 моркови

2 болгарских перца

4 зубчика чеснока

400 г томатов (свежих или в собственном соке)

2 ст. л. томатной пасты

1 ч. л. паприки

1/2 ч. л. тмина

1/2 ч. л. молотого острого перца

1 лавровый лист

1 пучок петрушки

Соль и перец по вкусу

Масло для жарки

2. Подготовка ингредиентов:

Говядину нарежьте кубиками, колбасу – кружочками. Лук и чеснок мелко нашинкуйте, морковь и перец нарежьте соломкой. Помидоры измельчите блендером или нарежьте кубиками.

3. "Горячий" этап:

В кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте говядину до золотистого цвета. Добавить лук и чеснок, обжарьте до мягкости. Добавьте морковь, перец, томаты, томатную пасту, паприку, тмин, молотый перец, лавровый лист и соль по вкусу. Залейте водой или бульоном, чтобы жидкость покрывала овощи. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите в течение 1-1,5 часа, пока говядина не станет мягкой. Добавьте колбасу, тушите еще 10 минут. Добавьте измельченную петрушку, перемешайте.

4. Подача:

Подавайте бограч горячим с хлебом, сметаной или острым перцем.

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