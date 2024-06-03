Клафути с клубникой: невероятно красивый французский десерт всего за 5 ингредиентов

Клафути – французский десерт, который просто и быстро готовится.

Клафути – это французский пирог, поражающий своей простотой и изысканностью. Нежное тающее во рту тесто, ароматная начинка из клубники и хрустящая карамельная корочка — ароматное клафути станет отличным дополнением к семейному чаепитию или романтическому вечеру.

Ингредиенты:

100 г муки;

100 г сахара;

3 яйца;

200 мл молока;

2 ст. л. сливочного масла;

500 г клубники;

1 пакетик ванильного сахара;

сахарная пудра по вкусу.

Пошаговая инструкция

1. Приготовление теста:

В миске смешать муку, сахар и ванильный сахар.

Добавить яйца и молоко, кропотливо перемешать до однородной массы.

Растопить сливочное масло и добавить в тесто, перемешать.

2. Приготовление начинки:

Клубнику помыть, обсушить бумажными полотенцами и нарезать ломтиками.

3. Выпекание клафути:

Духовку разогреть до 180°C.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом.

Вылить тесто в форму.

Сверху разложить клубнику.

Выпекайте клафути 30-40 минут до золотистого цвета.

4. Подача:

Готовому клафуту дать немного остыть, затем посыпать сахарной пудрой. Подавать теплым с шариком мороженого или взбитыми сливками.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.