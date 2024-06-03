Клафути с клубникой: невероятно красивый французский десерт всего за 5 ингредиентов
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Клафути – французский десерт, который просто и быстро готовится.
Клафути – это французский пирог, поражающий своей простотой и изысканностью. Нежное тающее во рту тесто, ароматная начинка из клубники и хрустящая карамельная корочка — ароматное клафути станет отличным дополнением к семейному чаепитию или романтическому вечеру.
Ингредиенты:
- 100 г муки;
- 100 г сахара;
- 3 яйца;
- 200 мл молока;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 500 г клубники;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- сахарная пудра по вкусу.
Пошаговая инструкция
1. Приготовление теста:
- В миске смешать муку, сахар и ванильный сахар.
- Добавить яйца и молоко, кропотливо перемешать до однородной массы.
- Растопить сливочное масло и добавить в тесто, перемешать.
2. Приготовление начинки:
- Клубнику помыть, обсушить бумажными полотенцами и нарезать ломтиками.
3. Выпекание клафути:
- Духовку разогреть до 180°C.
- Форму для выпечки смазать сливочным маслом.
- Вылить тесто в форму.
- Сверху разложить клубнику.
- Выпекайте клафути 30-40 минут до золотистого цвета.
4. Подача:
Готовому клафуту дать немного остыть, затем посыпать сахарной пудрой. Подавать теплым с шариком мороженого или взбитыми сливками.
Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.