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Клафути с клубникой: невероятно красивый французский десерт всего за 5 ингредиентов

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Клафути просто тает во рту (изображение создано с помощью ИИ)
Клафути просто тает во рту (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Клафути – французский десерт, который просто и быстро готовится.

Клафути – это французский пирог, поражающий своей простотой и изысканностью. Нежное тающее во рту тесто, ароматная начинка из клубники и хрустящая карамельная корочка — ароматное клафути станет отличным дополнением к семейному чаепитию или романтическому вечеру.

Ингредиенты:

  • 100 г муки;
  • 100 г сахара;
  • 3 яйца;
  • 200 мл молока;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 500 г клубники;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • сахарная пудра по вкусу.

Пошаговая инструкция

1. Приготовление теста:

  • В миске смешать муку, сахар и ванильный сахар.
  • Добавить яйца и молоко, кропотливо перемешать до однородной массы.
  • Растопить сливочное масло и добавить в тесто, перемешать.

2. Приготовление начинки:

  • Клубнику помыть, обсушить бумажными полотенцами и нарезать ломтиками.

3. Выпекание клафути:

  • Духовку разогреть до 180°C.
  • Форму для выпечки смазать сливочным маслом.
  • Вылить тесто в форму.
  • Сверху разложить клубнику.
  • Выпекайте клафути 30-40 минут до золотистого цвета.

4. Подача:

Готовому клафуту дать немного остыть, затем посыпать сахарной пудрой. Подавать теплым с шариком мороженого или взбитыми сливками.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.

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#Рецепт #еда-Телеграф