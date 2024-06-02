Ймовірно, ви робили це неправильно: як різати м'ясо для шашлику, щоб воно рівномірно просмажилося

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Нарешті настала весна, а разом з нею багато людей уже відкрили сезон шашликів. Маринадів для маринування м'яса існує безліч. Серед них: маринад із пюре ківі, з мінералки або навіть заварки з чаю.

Проте, якщо м'ясо нарізати неправильно, воно просмажиться нерівномірно або вийде взагалі гумовим. Як правильно це зробити — інформують на порталі "shashlik-market".

Як правильно різати м'ясо для шашлику

Розмір

Для нанизування на шампур оптимальними вважаються кубики зі стороною 4-5 см.

Рівномірність

Спробуйте різати шматки м'яса однакового розміру та товщини. Це дозволить їм рівномірно просмажитися на вогні.

Форма

Обирайте шматки м'яса з кубикоподібною формою або рівномірними шарами. Це допоможе забезпечити однаковий ступінь прожарювання по всій поверхні.

Вибір м'яса

Використовуйте найякісніше м'ясо без великої кількості жиру та жил. Воно краще просмажується та має приємніший смак.

Використання шампурів

Щоб забезпечити однорідне прожарювання, нанизуйте кубики м'яса на шампури близько один до одного, без стискання.

Температура

Контролюйте температуру вогню або гриля, щоб уникнути пересушування або підпалу м'яса.

А якщо ви любитель незвичайних маринадів рекомендуємо також приготувати шашлик у кавовому маринаді за рецептом "Телеграфа". У такого м'яса витончений аромат та неперевершений смак.