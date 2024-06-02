Вероятно, вы делали это неправильно: как резать мясо для шашлыка, чтобы оно равномерно прожарилось
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Наконец-то наступила весна, а вместе с ней многие уже открыли сезон шашлыков. Маринадов для маринования мяса существует множество. Среди них: маринад из пюре киви, из минералки или даже заварки из чая.
Однако если мясо нарезать неправильно, оно прожарится неравномерно или получится вообще резиновым. Как правильно это сделать – информируют на портале "shashlik-market".
Как правильно резать мясо для шашлыка
Размер
Для нанизывания на шампур оптимальными считаются кубики со стороной 4-5 см.
Равномерность
Попытайтесь резать куски мяса одинакового размера и толщины. Это позволит им равномерно прожариться на огне.
Форма
Выбирайте куски мяса с кубикообразной формой или равномерными слоями. Это поможет обеспечить одинаковую степень прокаливания по всей поверхности.
Выбор мяса
Используйте самое качественное мясо без большого количества жира и жил. Оно лучше прожаривается и имеет более приятный вкус.
Использование шампуров
Чтобы обеспечить однородную прокалку, нанизывайте кубики мяса на шампуры около друг к другу, без сжатия.
Температура
Контролируйте температуру огня или гриля во избежание пересушивания или поджога мяса.
А если вы любитель необычных маринадов, рекомендуем также приготовить шашлык в кофейном маринаде по рецепту "Телеграфа". У такого мяса утонченный аромат и непревзойденный вкус.