Вероятно, вы делали это неправильно: как резать мясо для шашлыка, чтобы оно равномерно прожарилось

Эти лайфхаки вам понадобятся

Наконец-то наступила весна, а вместе с ней многие уже открыли сезон шашлыков. Маринадов для маринования мяса существует множество. Среди них: маринад из пюре киви, из минералки или даже заварки из чая.

Однако если мясо нарезать неправильно, оно прожарится неравномерно или получится вообще резиновым. Как правильно это сделать – информируют на портале "shashlik-market".

Как правильно резать мясо для шашлыка

Размер

Для нанизывания на шампур оптимальными считаются кубики со стороной 4-5 см.

Равномерность

Попытайтесь резать куски мяса одинакового размера и толщины. Это позволит им равномерно прожариться на огне.

Форма

Выбирайте куски мяса с кубикообразной формой или равномерными слоями. Это поможет обеспечить одинаковую степень прокаливания по всей поверхности.

Выбор мяса

Используйте самое качественное мясо без большого количества жира и жил. Оно лучше прожаривается и имеет более приятный вкус.

Использование шампуров

Чтобы обеспечить однородную прокалку, нанизывайте кубики мяса на шампуры около друг к другу, без сжатия.

Температура

Контролируйте температуру огня или гриля во избежание пересушивания или поджога мяса.

А если вы любитель необычных маринадов, рекомендуем также приготовить шашлык в кофейном маринаде по рецепту "Телеграфа". У такого мяса утонченный аромат и непревзойденный вкус.