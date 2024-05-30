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Кімчі з огірка: готуємо пікантну корейську закуску вдома

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Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці огірки підкорять своїм смаком (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці огірки підкорять своїм смаком (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви любитп гостре — пропонуємо вам приготувати огріки кімчі.

Любите пікантні закуски та цікавитеся східною кухнею? Спробуйте приготувати кімчі з огірків — цю традиційну корейську страву, яка завоювала популярність у всьому світі завдяки своєму яскравому смаку та корисності. також, пропонуємо рецепт капусти кімчі.

Інгредієнти:

  • 1 кг огірків
  • 100 г морської солі
  • 50 г корейського гострого перцю gochugaru
  • 20 г корейських пластівців gochugaru flakes
  • 4 зубчики часнику
  • 1 ст. л. тертого імбиру
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. рибного соусу
  • 1 ст. л. рисового оцту
  • 1 пучок зеленої цибулі

Приготування:

  1. Підготуйте огірки: добре промийте огірки, наріжте їх кружечками або скибочками. Пересипте огірки сіллю, перемішайте руками і залиште на 2 години, щоб вони пустили сік.
  2. Приготуйте пасту кімчі: подрібніть часник, імбир, зелену цибулю. Змішайте подрібнені інгредієнти з корейським гострим перцем gochugaru, пластівцями gochugaru flakes, цукром, рибним соусом і рисовим оцтом.
  3. З'єднайте огірки та пасту: відіжміть огірки від соку, додайте до них пасту кімчі і добре перемішайте, щоб огірки повністю покрилися пастою.
  4. Ферментація: помістіть огірки з пастою кімчі в чистий скляний контейнер, щільно утрамбуйте. Залиште контейнер при кімнатній температурі на 2-3 дні, щоб розпочався процес ферментації.
  5. Зберігання: після ферментації зберігайте кімчі в холодильнику.

Ще цікавішим рецептом моркви покорейськи раніше поділилася колишня суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Літвінова. Також, пропонуємо звернути увагу на незвичайний рецепт маринованої капусти.

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