Кимчи из огурца: готовим пикантную корейскую закуску дома

Если вы любите острое — предлагаем вам приготовить огреки кимчи.

Любите пикантные закуски и интересуетесь восточной кухней? Попробуйте приготовить кимчи из огурцов – это традиционное корейское блюдо, которое завоевало популярность во всем мире благодаря своему яркому вкусу и полезности. также, предлагаем рецепт капусты кимчи.

Ингредиенты:

1 кг огурцов

100 г морской соли

50 г корейского острого перца гочугару

20 г корейских хлопьев gochugaru flakes

4 зубчика чеснока

1 ст. л. тертого имбиря

2 ст. л. сахара

1 ст. л. рыбного соуса

1 ст. л. рисового уксуса

1 пучок зеленого лука

Приготовление:

Подготовьте огурцы: хорошо промойте огурцы, нарежьте их кружочками или ломтиками. Пересыпьте огурцы солью, размешайте руками и оставьте на 2 часа, чтобы они пустили сок. Приготовьте пасту кимчи: измельчите чеснок, имбирь, зеленый лук. Смешайте измельченные ингредиенты с корейским острым перцем gochugaru, хлопьями gochugaru flakes, сахаром, рыбным соусом и рисовым уксусом. Соедините огурцы и пасту: отожмите от сока огурцы, добавьте к ним пасту кимчи и хорошо перемешайте, чтобы огурцы полностью покрылись пастой. Ферментация: поместите огурцы с кимчи пастой в чистый стеклянный контейнер, плотно утрамбуйте. Оставьте контейнер при комнатной температуре на 2-3 дня, чтобы начать процесс ферментации. Хранение: после ферментации храните кимчи в холодильнике.

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