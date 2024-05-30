Кимчи из огурца: готовим пикантную корейскую закуску дома
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Если вы любите острое — предлагаем вам приготовить огреки кимчи.
Любите пикантные закуски и интересуетесь восточной кухней? Попробуйте приготовить кимчи из огурцов – это традиционное корейское блюдо, которое завоевало популярность во всем мире благодаря своему яркому вкусу и полезности. также, предлагаем рецепт капусты кимчи.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 100 г морской соли
- 50 г корейского острого перца гочугару
- 20 г корейских хлопьев gochugaru flakes
- 4 зубчика чеснока
- 1 ст. л. тертого имбиря
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. рыбного соуса
- 1 ст. л. рисового уксуса
- 1 пучок зеленого лука
Приготовление:
- Подготовьте огурцы: хорошо промойте огурцы, нарежьте их кружочками или ломтиками. Пересыпьте огурцы солью, размешайте руками и оставьте на 2 часа, чтобы они пустили сок.
- Приготовьте пасту кимчи: измельчите чеснок, имбирь, зеленый лук. Смешайте измельченные ингредиенты с корейским острым перцем gochugaru, хлопьями gochugaru flakes, сахаром, рыбным соусом и рисовым уксусом.
- Соедините огурцы и пасту: отожмите от сока огурцы, добавьте к ним пасту кимчи и хорошо перемешайте, чтобы огурцы полностью покрылись пастой.
- Ферментация: поместите огурцы с кимчи пастой в чистый стеклянный контейнер, плотно утрамбуйте. Оставьте контейнер при комнатной температуре на 2-3 дня, чтобы начать процесс ферментации.
- Хранение: после ферментации храните кимчи в холодильнике.
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