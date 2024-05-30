Укр

Кимчи из огурца: готовим пикантную корейскую закуску дома

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эти огурцы покорят своим вкусом (изображение создано с помощью ИИ)
Эти огурцы покорят своим вкусом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы любите острое — предлагаем вам приготовить огреки кимчи.

Любите пикантные закуски и интересуетесь восточной кухней? Попробуйте приготовить кимчи из огурцов – это традиционное корейское блюдо, которое завоевало популярность во всем мире благодаря своему яркому вкусу и полезности. также, предлагаем рецепт капусты кимчи.

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 100 г морской соли
  • 50 г корейского острого перца гочугару
  • 20 г корейских хлопьев gochugaru flakes
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. тертого имбиря
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. рыбного соуса
  • 1 ст. л. рисового уксуса
  • 1 пучок зеленого лука

Приготовление:

  1. Подготовьте огурцы: хорошо промойте огурцы, нарежьте их кружочками или ломтиками. Пересыпьте огурцы солью, размешайте руками и оставьте на 2 часа, чтобы они пустили сок.
  2. Приготовьте пасту кимчи: измельчите чеснок, имбирь, зеленый лук. Смешайте измельченные ингредиенты с корейским острым перцем gochugaru, хлопьями gochugaru flakes, сахаром, рыбным соусом и рисовым уксусом.
  3. Соедините огурцы и пасту: отожмите от сока огурцы, добавьте к ним пасту кимчи и хорошо перемешайте, чтобы огурцы полностью покрылись пастой.
  4. Ферментация: поместите огурцы с кимчи пастой в чистый стеклянный контейнер, плотно утрамбуйте. Оставьте контейнер при комнатной температуре на 2-3 дня, чтобы начать процесс ферментации.
  5. Хранение: после ферментации храните кимчи в холодильнике.

Еще более интересным рецептом моркови покорейски ранее поделилась бывшая судья кулинарного проекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова. Также предлагаем обратить внимание на необычный рецепт маринованной капусты.

Теги:
#Рецепт #еда-Телеграф