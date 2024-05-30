Мармурові мафіни: рецепт ніжних та ароматних кексів
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Цей десерт не лише дуже гарно виглядає, але й неймовірно смачний.
Хто з нас не мріє про те, щоб на кухні пахло свіжою випічкою, а на столі красувалися рум'яні мафіни з апетитними мармуровими візерунками? Цей рецепт подарує вам незабутні враження та підкорить серця навіть найвибагливіших гурманів. Також, пропонуємо рецепт бананово-шпинатних мафінів.
Інгредієнти:
- 200 г борошна
- 180 г цукру
- 100 г вершкового масла
- 3 яйця
- 100 мл молока
- 2 ч. л. розпушувача
- 1 ч. л. ванільного екстракту
- 3 ст. л. какао-порошку
- 1 ст. л. олії
- 100 г чорниці (за бажанням)
Приготування:
- Підготуйте тісто: у великій мисці змішайте борошно, розпушувач, цукор і ванільний екстракт. Додайте розм'якшене вершкове масло та перетріть руками до крихти.
- З'єднайте рідкі інгредієнти: в іншій мисці збийте яйця з молоком та олією. Додайте цю суміш до борошняної суміші та добре перемішайте до однорідного тіста.
- Розділіть тісто: розділіть тісто на дві частини. До однієї з них додайте какао-порошок і добре перемішайте.
- Сформуйте мафіни: у формочки для мафінів викладіть по ложці світлого та темного тіста, чергуючи їх. За бажанням, додайте в центр по кілька ягід чорниці.
- Випічка: випікайте мафіни в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору. Перевірте готовність зубочисткою: якщо вона вийде сухою, мафіни готові.
- Охолодження: дайте мафінам трохи охолонути у формочках, потім викладіть на решітку для повного охолодження.
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