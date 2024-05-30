Мармурові мафіни: рецепт ніжних та ароматних кексів

Цей десерт не лише дуже гарно виглядає, але й неймовірно смачний.

Хто з нас не мріє про те, щоб на кухні пахло свіжою випічкою, а на столі красувалися рум'яні мафіни з апетитними мармуровими візерунками? Цей рецепт подарує вам незабутні враження та підкорить серця навіть найвибагливіших гурманів. Також, пропонуємо рецепт бананово-шпинатних мафінів.

Інгредієнти:

200 г борошна

180 г цукру

100 г вершкового масла

3 яйця

100 мл молока

2 ч. л. розпушувача

1 ч. л. ванільного екстракту

3 ст. л. какао-порошку

1 ст. л. олії

100 г чорниці (за бажанням)

Приготування:

Підготуйте тісто: у великій мисці змішайте борошно, розпушувач, цукор і ванільний екстракт. Додайте розм'якшене вершкове масло та перетріть руками до крихти. З'єднайте рідкі інгредієнти: в іншій мисці збийте яйця з молоком та олією. Додайте цю суміш до борошняної суміші та добре перемішайте до однорідного тіста. Розділіть тісто: розділіть тісто на дві частини. До однієї з них додайте какао-порошок і добре перемішайте. Сформуйте мафіни: у формочки для мафінів викладіть по ложці світлого та темного тіста, чергуючи їх. За бажанням, додайте в центр по кілька ягід чорниці. Випічка: випікайте мафіни в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору. Перевірте готовність зубочисткою: якщо вона вийде сухою, мафіни готові. Охолодження: дайте мафінам трохи охолонути у формочках, потім викладіть на решітку для повного охолодження.

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