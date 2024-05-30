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Мармурові мафіни: рецепт ніжних та ароматних кексів

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці мафіни стануть вашим улюбленим десертом (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 30 травня 2024, 10:32
Ці мафіни стануть вашим улюбленим десертом (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей десерт не лише дуже гарно виглядає, але й неймовірно смачний.

Хто з нас не мріє про те, щоб на кухні пахло свіжою випічкою, а на столі красувалися рум'яні мафіни з апетитними мармуровими візерунками? Цей рецепт подарує вам незабутні враження та підкорить серця навіть найвибагливіших гурманів. Також, пропонуємо рецепт бананово-шпинатних мафінів.

Інгредієнти:

  • 200 г борошна
  • 180 г цукру
  • 100 г вершкового масла
  • 3 яйця
  • 100 мл молока
  • 2 ч. л. розпушувача
  • 1 ч. л. ванільного екстракту
  • 3 ст. л. какао-порошку
  • 1 ст. л. олії
  • 100 г чорниці (за бажанням)

Приготування:

  1. Підготуйте тісто: у великій мисці змішайте борошно, розпушувач, цукор і ванільний екстракт. Додайте розм'якшене вершкове масло та перетріть руками до крихти.
  2. З'єднайте рідкі інгредієнти: в іншій мисці збийте яйця з молоком та олією. Додайте цю суміш до борошняної суміші та добре перемішайте до однорідного тіста.
  3. Розділіть тісто: розділіть тісто на дві частини. До однієї з них додайте какао-порошок і добре перемішайте.
  4. Сформуйте мафіни: у формочки для мафінів викладіть по ложці світлого та темного тіста, чергуючи їх. За бажанням, додайте в центр по кілька ягід чорниці.
  5. Випічка: випікайте мафіни в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору. Перевірте готовність зубочисткою: якщо вона вийде сухою, мафіни готові.
  6. Охолодження: дайте мафінам трохи охолонути у формочках, потім викладіть на решітку для повного охолодження.

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