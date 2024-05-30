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Мраморные мафины: рецепт нежных и ароматных кексов

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Эти мафины станут вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 30 мая 2024, 10:32
Эти мафины станут вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот десерт не только очень красиво смотрится, но и невероятно вкусен.

Кто из нас не мечтает о том, чтобы на кухне пахло свежей выпечкой, а на столе красовались румяные мафины с аппетитными мраморными узорами? Этот рецепт подарит вам незабываемые впечатления и покорит сердца даже самых требовательных гурманов. Также предлагаем рецепт бананово-шпинатных мафинов.

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 180 г сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 100 мл молока
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 3 ст. л. какао-порошка
  • 1 ст. л. масла
  • 100 г черники (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовьте тесто: в большой миске смешайте муку, разрыхлитель, сахар и ванильный экстракт. Добавьте размягченное сливочное масло и перетрите руками в крошку.
  2. Соедините жидкие ингредиенты: в другой миске взбейте яйца с молоком и растительным маслом. Добавьте эту смесь в мучную смесь и хорошо перемешайте в однородное тесто.
  3. Разделите тесто: разделите тесто на две части. К одной из них добавьте какао-порошок и хорошо перемешайте.
  4. Сформируйте мафины: в формочки для мафинов выложите по ложке светлого и темного теста, чередуя их. По желанию добавьте в центр по несколько ягод черники.
  5. Выпечка: выпекайте мафины в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета. Проверьте готовность зубочистки: если она получится сухой, мафины готовы.
  6. Охлаждение: дайте мафинам немного остыть в формочках, затем выложите на решетку для полного охлаждения.

Раньше мы писали, как приготовить эффектный пирог к чаю. Также предлагаем рецепт кабачкового пирога.

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#Рецепт #маффины #еда-Телеграф