Мраморные мафины: рецепт нежных и ароматных кексов
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Этот десерт не только очень красиво смотрится, но и невероятно вкусен.
Кто из нас не мечтает о том, чтобы на кухне пахло свежей выпечкой, а на столе красовались румяные мафины с аппетитными мраморными узорами? Этот рецепт подарит вам незабываемые впечатления и покорит сердца даже самых требовательных гурманов. Также предлагаем рецепт бананово-шпинатных мафинов.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 180 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 3 яйца
- 100 мл молока
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 3 ст. л. какао-порошка
- 1 ст. л. масла
- 100 г черники (по желанию)
Приготовление:
- Подготовьте тесто: в большой миске смешайте муку, разрыхлитель, сахар и ванильный экстракт. Добавьте размягченное сливочное масло и перетрите руками в крошку.
- Соедините жидкие ингредиенты: в другой миске взбейте яйца с молоком и растительным маслом. Добавьте эту смесь в мучную смесь и хорошо перемешайте в однородное тесто.
- Разделите тесто: разделите тесто на две части. К одной из них добавьте какао-порошок и хорошо перемешайте.
- Сформируйте мафины: в формочки для мафинов выложите по ложке светлого и темного теста, чередуя их. По желанию добавьте в центр по несколько ягод черники.
- Выпечка: выпекайте мафины в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета. Проверьте готовность зубочистки: если она получится сухой, мафины готовы.
- Охлаждение: дайте мафинам немного остыть в формочках, затем выложите на решетку для полного охлаждения.
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