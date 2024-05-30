Мраморные мафины: рецепт нежных и ароматных кексов

Этот десерт не только очень красиво смотрится, но и невероятно вкусен.

Кто из нас не мечтает о том, чтобы на кухне пахло свежей выпечкой, а на столе красовались румяные мафины с аппетитными мраморными узорами? Этот рецепт подарит вам незабываемые впечатления и покорит сердца даже самых требовательных гурманов. Также предлагаем рецепт бананово-шпинатных мафинов.

Ингредиенты:

200 г муки

180 г сахара

100 г сливочного масла

3 яйца

100 мл молока

2 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. ванильного экстракта

3 ст. л. какао-порошка

1 ст. л. масла

100 г черники (по желанию)

Приготовление:

Подготовьте тесто: в большой миске смешайте муку, разрыхлитель, сахар и ванильный экстракт. Добавьте размягченное сливочное масло и перетрите руками в крошку. Соедините жидкие ингредиенты: в другой миске взбейте яйца с молоком и растительным маслом. Добавьте эту смесь в мучную смесь и хорошо перемешайте в однородное тесто. Разделите тесто: разделите тесто на две части. К одной из них добавьте какао-порошок и хорошо перемешайте. Сформируйте мафины: в формочки для мафинов выложите по ложке светлого и темного теста, чередуя их. По желанию добавьте в центр по несколько ягод черники. Выпечка: выпекайте мафины в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета. Проверьте готовность зубочистки: если она получится сухой, мафины готовы. Охлаждение: дайте мафинам немного остыть в формочках, затем выложите на решетку для полного охлаждения.

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