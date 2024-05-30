Смачні пиріжки з горохом: простий рецепт для домашньої випічки

Якщо ви хочете приготувати щось просте та смачне до чаю — пропонуємо рецепт ароматних пиріжків з горохом.

Хто з нас не мріє про те, щоб повернутися в дитинство, де на столі завжди пахло свіжою випічкою, а бабуся частувала ароматними пиріжками з запашним горохом? Цей рецепт перенесе вас у ті щасливі часи, подарувавши тепло й затишок вашому дому.

Інгредієнти:

500 г борошна

250 мл теплого молока

100 г вершкового масла

2 ст. л. цукру

1 ч. л. солі

2 пакетики сухих дріжджів

200 г вареного гороху

1 цибулина

1 пучок зеленої цибулі

1 яйце

1 ст. л. кунжуту

Приготування:

Підготуйте опару: у теплому молоці розчиніть цукор, дріжджі та 2 столові ложки борошна. Залиште в теплому місці на 15 хвилин, до утворення пишної шапки. Замісіть тісто: у великій мисці змішайте борошно, сіль, розтоплене вершкове масло та опару. Замісіть м'яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося вдвічі. Приготуйте начинку: подрібніть цибулю та обсмажте її на олії до золотистого кольору. Додайте подрібнений зелений лук і тушкуйте ще 2-3 хвилини. Додайте варений горох, посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Сформуйте булочки: тісто обімніть, поділіть на 12-15 частин. З кожної частини сформуйте кульку, зробіть у ній заглиблення пальцем і вкладіть начинку з гороху. Випічка: викладіть булочки на деко, застелене пергаментом. Змастіть яйцем, посипте кунжутом і випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.

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