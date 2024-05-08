Відмінний перекус для всієї родини: пиріжки вийдуть не гіршими, ніж у дитинстві
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Діти братимуть їх до школи як перекушування, а дорослі — на роботу
Ніжними та пишними пиріжками люблять поласувати багато хто. Вони з дитинства були на наших столах, адже це чудовий перекус.
Разом з "Важно знать" пропонуємо поностальгувати та приготувати м’ясні пиріжки як у дитинстві. Спробуйте їх приготувати — і всі члени сім’ї також їх полюблять. До того ж ви точно будете впевнені у їхній якості.
Як приготувати м’ясні пиріжки
Інгредієнти
Для тіста:
- 3 склянки пшеничного борошна;
- 300 мл молока;
- 50 мл соняшникової олії;
- пакетик сухих дріжджів;
- 1 ч. л. цукру;
- 0,5 ч. л. солі.
Для начинки:
- 300 г фаршу;
- 1 цибулина;
- сіль;
- перець;
- спеції на смак.
Спосіб приготування:
- Молоко нагріваємо до 40 градусів. Додаємо сухі дріжджі, цукор та 3–4 ст. л. просіяного борошна. Солимо та ретельно перемішуємо до однорідного стану. Залишаємо опару на півгодини.
- Через зазначений час в опару додаємо соняшникову олію і борошно, що залишилося. Замішуємо тісто, яке має липнути до рук. Накриваємо його харчовою плівкою та відправляємо на 30 хвилин у холодильник. Потім обминаємо його і відправляємо туди ще на півгодини.
- Тим часом миємо, чистимо і дрібно нарізаємо цибулю. Обсмажуємо його на сковороді з рослинною олією до золотистості, викладаємо на тарілку.
- У цьому ж олії обсмажуємо фарш, змішуємо його з цибулею і двічі пропускаємо через м’ясорубку. Солимо, перчимо і додаємо в масу спеції.
- Із тіста робимо ковбасу, розрізаємо її на порції. Кожен шматочок розкочуємо в коло, в середину викладаємо 1 ст. л. начинки та защипуємо краї. Даємо пиріжкам настоятися 10 хвилин.
- Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо пиріжки та обсмажуємо під закритою кришкою їх з обох боків.
Якщо немає часу — можна приготувати ліниві пиріжки. Вони також вийдуть дуже смачними.