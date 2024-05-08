Відмінний перекус для всієї родини: пиріжки вийдуть не гіршими, ніж у дитинстві

Діти братимуть їх до школи як перекушування, а дорослі — на роботу

Ніжними та пишними пиріжками люблять поласувати багато хто. Вони з дитинства були на наших столах, адже це чудовий перекус.

Разом з "Важно знать" пропонуємо поностальгувати та приготувати м’ясні пиріжки як у дитинстві. Спробуйте їх приготувати — і всі члени сім’ї також їх полюблять. До того ж ви точно будете впевнені у їхній якості.

Як приготувати м’ясні пиріжки

Інгредієнти

Для тіста:

3 склянки пшеничного борошна;

300 мл молока;

50 мл соняшникової олії;

пакетик сухих дріжджів;

1 ч. л. цукру;

0,5 ч. л. солі.

Для начинки:

300 г фаршу;

1 цибулина;

сіль;

перець;

спеції на смак.

Спосіб приготування:

Молоко нагріваємо до 40 градусів. Додаємо сухі дріжджі, цукор та 3–4 ст. л. просіяного борошна. Солимо та ретельно перемішуємо до однорідного стану. Залишаємо опару на півгодини. Через зазначений час в опару додаємо соняшникову олію і борошно, що залишилося. Замішуємо тісто, яке має липнути до рук. Накриваємо його харчовою плівкою та відправляємо на 30 хвилин у холодильник. Потім обминаємо його і відправляємо туди ще на півгодини. Тим часом миємо, чистимо і дрібно нарізаємо цибулю. Обсмажуємо його на сковороді з рослинною олією до золотистості, викладаємо на тарілку. У цьому ж олії обсмажуємо фарш, змішуємо його з цибулею і двічі пропускаємо через м’ясорубку. Солимо, перчимо і додаємо в масу спеції. Із тіста робимо ковбасу, розрізаємо її на порції. Кожен шматочок розкочуємо в коло, в середину викладаємо 1 ст. л. начинки та защипуємо краї. Даємо пиріжкам настоятися 10 хвилин. Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо пиріжки та обсмажуємо під закритою кришкою їх з обох боків.

Якщо немає часу — можна приготувати ліниві пиріжки. Вони також вийдуть дуже смачними.