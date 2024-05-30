Вкусные пирожки с горохом: простой рецепт для домашней выпечки
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Если вы хотите приготовить что-нибудь простое и вкусное к чаю – предлагаем рецепт ароматных пирожков с горохом.
Кто из нас не мечтает о том, чтобы вернуться в детство, где на столе всегда пахло свежей выпечкой, а бабушка угощала ароматными пирожками с душистым горохом? Этот рецепт перенесет вас в те счастливые времена, подарив тепло и уют вашему дому.
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 250 мл теплого молока
- 100 г сливочного масла
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 2 пакетика сухих дрожжей
- 200 г вареного гороха
- 1 луковица
- 1 пучок зеленого лука
- 1 яйцо
- 1 ст. л. кунжута
Приготовление:
- Подготовьте опару: в теплом молоке растворите сахар, дрожжи и 2 столовые ложки муки. Оставьте в теплом месте на 15 минут до образования пышной шапки.
- Замесите тесто: в большой миске смешайте муку, соль, растопленное сливочное масло и опару. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось вдвое.
- Приготовьте начинку: измельчите лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте измельченный зеленый лук и тушите еще 2-3 минуты. Добавьте вареный горох, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Сформируйте булочки: тесто обомните, разделите на 12-15 частей. Из каждой части сформируйте шарик, сделайте в нем углубление пальцем и уложите начинку из гороха.
- Выпечка: выложите булочки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте яйцом, посыпьте кунжутом и выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
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