Вкусные пирожки с горохом: простой рецепт для домашней выпечки

Если вы хотите приготовить что-нибудь простое и вкусное к чаю – предлагаем рецепт ароматных пирожков с горохом.

Кто из нас не мечтает о том, чтобы вернуться в детство, где на столе всегда пахло свежей выпечкой, а бабушка угощала ароматными пирожками с душистым горохом? Этот рецепт перенесет вас в те счастливые времена, подарив тепло и уют вашему дому.

Ингредиенты:

500 г муки

250 мл теплого молока

100 г сливочного масла

2 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

2 пакетика сухих дрожжей

200 г вареного гороха

1 луковица

1 пучок зеленого лука

1 яйцо

1 ст. л. кунжута

Приготовление:

Подготовьте опару: в теплом молоке растворите сахар, дрожжи и 2 столовые ложки муки. Оставьте в теплом месте на 15 минут до образования пышной шапки. Замесите тесто: в большой миске смешайте муку, соль, растопленное сливочное масло и опару. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось вдвое. Приготовьте начинку: измельчите лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте измельченный зеленый лук и тушите еще 2-3 минуты. Добавьте вареный горох, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Сформируйте булочки: тесто обомните, разделите на 12-15 частей. Из каждой части сформируйте шарик, сделайте в нем углубление пальцем и уложите начинку из гороха. Выпечка: выложите булочки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте яйцом, посыпьте кунжутом и выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

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