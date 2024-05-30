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Вкусные пирожки с горохом: простой рецепт для домашней выпечки

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Эти пирожки станут вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 30 мая 2024, 09:54
Эти пирожки станут вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите приготовить что-нибудь простое и вкусное к чаю – предлагаем рецепт ароматных пирожков с горохом.

Кто из нас не мечтает о том, чтобы вернуться в детство, где на столе всегда пахло свежей выпечкой, а бабушка угощала ароматными пирожками с душистым горохом? Этот рецепт перенесет вас в те счастливые времена, подарив тепло и уют вашему дому.

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 250 мл теплого молока
  • 100 г сливочного масла
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 2 пакетика сухих дрожжей
  • 200 г вареного гороха
  • 1 луковица
  • 1 пучок зеленого лука
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. кунжута

Приготовление:

  1. Подготовьте опару: в теплом молоке растворите сахар, дрожжи и 2 столовые ложки муки. Оставьте в теплом месте на 15 минут до образования пышной шапки.
  2. Замесите тесто: в большой миске смешайте муку, соль, растопленное сливочное масло и опару. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось вдвое.
  3. Приготовьте начинку: измельчите лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте измельченный зеленый лук и тушите еще 2-3 минуты. Добавьте вареный горох, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
  4. Сформируйте булочки: тесто обомните, разделите на 12-15 частей. Из каждой части сформируйте шарик, сделайте в нем углубление пальцем и уложите начинку из гороха.
  5. Выпечка: выложите булочки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте яйцом, посыпьте кунжутом и выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

Из лаваша можно также приготовить ленивый рулет с творогом и клубникой. Также, предлагаем рецепт простого пирога для бездельников.

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