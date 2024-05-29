Ефективний плямовивідник з підручних засобів: 3 рецепти

Навіть найстійкіші плями можна вивести підручними засобами.

Плями на одязі — це неприємність, з якою стикається кожен. Не завжди хочеться бігти в магазин за хімічними плямовивідниками, адже вони можуть бути шкідливими для здоров'я та навколишнього середовища. Також, ми писали, як зробити кондиціонер для білизни своїми руками.

На щастя, існує багато ефективних плямовивідників, які можна зробити з підручних засобів.

1. Сода:

Харчова сода — це універсальний засіб, який допоможе вам вивести плями з багатьох видів тканин. Змішайте 2 столові ложки соди з 1 столовою ложкою води до утворення пасти. Нанесіть пасту на пляму, потріть трохи і залиште на 10-15 хвилин. Потім виперіть одяг як зазвичай.

2. Оцет:

Білий оцет — ще один чудовий плямовивідник. Змішайте 1 частину оцту з 2 частинами води. Нанесіть розчин на пляму за допомогою губки або пляшки з розпилювачем. Залиште на 10-15 хвилин, а потім виперіть одяг як зазвичай.

3. Лимон:

Свіжий лимонний сік — це екологічно чистий плямовивідник, який допоможе вам вивести плями з багатьох видів тканин. Нанесіть лимонний сік на пляму за допомогою ватного диска або ганчірки. Залиште на 10-15 хвилин, а потім виперіть одяг як зазвичай.

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