Эффективный пятновыводитель из подручных средств: 3 рецепта

Даже самые стойкие пятна можно вывести подручными средствами.

Пятна на одежде – это неприятность, с которой сталкивается каждый. Не всегда хочется бежать в магазин за химическими пятновыводителями, ведь они могут быть вредны для здоровья и окружающей среды. Также мы писали, как сделать кондиционер для белья своими руками.

К счастью, существует много эффективных пятновыводителей, которые можно сделать из подручных средств.

1. Сода:

Пищевая сода – это универсальное средство, которое поможет вам вывести пятна из многих видов тканей. Смешайте 2 столовых ложки соды с 1 столовой ложкой воды до образования пасты. Нанесите пасту на пятно, потрите чуть-чуть и оставьте на 10-15 минут. Затем постирайте одежду как обычно.

2. Уксус:

Белый уксус – еще один прекрасный пятновыводитель. Смешайте 1 часть уксуса с 2 частями воды. Нанесите раствор на пятно с помощью губки или бутылки с распылителем. Оставьте на 10-15 минут, а затем постирайте одежду как обычно.

3. Лимон:

Свежий лимонный сок – это экологически чистый пятновыводитель, который поможет вам вывести пятна из многих видов тканей. Нанесите лимонный сок на пятно с помощью ватного диска или тряпки. Оставьте на 10-15 минут, а затем постирайте одежду как обычно.

"Телеграф" писал раньше, как вывести из одежды пятна травы. Также, мы писали, как избавиться от постельных клопов в полотенцах.