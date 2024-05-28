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Інста-сніданок у вас вдома: рецепт тосту з яйцем та авокадо

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Тост з авокадо стане хітом на вашому столі (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 28 травня 2024, 15:04
Тост з авокадо стане хітом на вашому столі (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете побалувати себе красивим, а головне, смачним сніданком, пропонуємо приготувати тост з авокадо.

Тости – це не лише швидка та ситна закуска, але й справжнє поле для кулінарної творчості. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом хрусткого тосту з яйцем-пашот та авокадо, який стане чудовим початком вашого дня та подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою. Також, пропонуємо рецепт смачної намазки на тости.

Інгредієнти:

  • 2 шматки цільнозернового хліба
  • 1 авокадо
  • 2 яйця
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • Сіль та перець за смаком
  • (за бажанням) зелень петрушки, свіжий кріп, пластівці чилі

Приготування:

  1. Підготовка хліба: Підсмажте цільнозерновий хліб у тостері до золотистого кольору.
  2. Авокадо: Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку та розімніть м'якоть виделкою. Додайте лимонний сік, сіль та перець за смаком. Перемішайте до однорідної маси.
  3. Яйце-пашот: У каструлі закип'ятіть воду, додайте трохи оцту. Збийте яйце в миску. Зменшіть вогонь до мінімуму, створіть вир у воді за допомогою ложки й обережно влийте в нього яйце. Варіть протягом 3-4 хвилин, або доки білок не застигне, а жовток залишиться рідким.
  4. Збірка тосту: Намажте підсмажений хліб авокадо. Викладіть зверху яйце-пашот. (За бажанням) посипте пластівцями чилі, подрібненою зеленню петрушки або кропу.

Порада:

  • Для більш насиченого смаку авокадо можна додати трохи оливкової олії, подрібненого часнику або спецій.
  • "Сонце в тарілці" тост з яйцем-пашот та авокадо можна подавати з салатом з овочів, свіжими фруктами або йогуртом.
  • Це чудовий варіант для сніданку, легкого обіду або перекусу.

А якщо ви любите авокадо, рекомендуємо приготувати тост з авокадо та яйцем всього за 10 хвилин за рецептом "Телеграфа". Також, пропонуємо рецепт салату "Спокуса".

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#Рецепт #їжа-Телеграф