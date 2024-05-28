Інста-сніданок у вас вдома: рецепт тосту з яйцем та авокадо
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Якщо ви хочете побалувати себе красивим, а головне, смачним сніданком, пропонуємо приготувати тост з авокадо.
Тости – це не лише швидка та ситна закуска, але й справжнє поле для кулінарної творчості. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом хрусткого тосту з яйцем-пашот та авокадо, який стане чудовим початком вашого дня та подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою. Також, пропонуємо рецепт смачної намазки на тости.
Інгредієнти:
- 2 шматки цільнозернового хліба
- 1 авокадо
- 2 яйця
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1 ст. л. оливкової олії
- Сіль та перець за смаком
- (за бажанням) зелень петрушки, свіжий кріп, пластівці чилі
Приготування:
- Підготовка хліба: Підсмажте цільнозерновий хліб у тостері до золотистого кольору.
- Авокадо: Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку та розімніть м'якоть виделкою. Додайте лимонний сік, сіль та перець за смаком. Перемішайте до однорідної маси.
- Яйце-пашот: У каструлі закип'ятіть воду, додайте трохи оцту. Збийте яйце в миску. Зменшіть вогонь до мінімуму, створіть вир у воді за допомогою ложки й обережно влийте в нього яйце. Варіть протягом 3-4 хвилин, або доки білок не застигне, а жовток залишиться рідким.
- Збірка тосту: Намажте підсмажений хліб авокадо. Викладіть зверху яйце-пашот. (За бажанням) посипте пластівцями чилі, подрібненою зеленню петрушки або кропу.
Порада:
- Для більш насиченого смаку авокадо можна додати трохи оливкової олії, подрібненого часнику або спецій.
- "Сонце в тарілці" тост з яйцем-пашот та авокадо можна подавати з салатом з овочів, свіжими фруктами або йогуртом.
- Це чудовий варіант для сніданку, легкого обіду або перекусу.
А якщо ви любите авокадо, рекомендуємо приготувати тост з авокадо та яйцем всього за 10 хвилин за рецептом "Телеграфа". Також, пропонуємо рецепт салату "Спокуса".