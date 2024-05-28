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Инста-завтрак у вас дома: рецепт тоста с яйцом и авокадо

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Тост из авокадо станет хитом на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 28 мая 2024, 15:04
Тост из авокадо станет хитом на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите побаловать себя красивым, а главное, вкусным завтраком, предлагаем приготовить тост из авокадо.

Тосты – это не только быстрая и сытная закуска, но настоящее поле для кулинарного творчества. Сегодня мы поделимся с вами рецептом хрустящего тоста с яйцом-пашот и авокадо, который станет отличным началом вашего дня и подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения. Также предлагаем рецепт вкусной намазки на тосты.

Ингредиенты:

  • 2 куска цельнозернового хлеба
  • 1 авокадо
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • (по желанию) зелень петрушки, свежий укроп, хлопья чили

Приготовление:

  1. Подготовка хлеба: Поджарьте цельнозерновой хлеб в тостере до золотистого цвета.
  2. Авокадо: разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и разомните мякоть вилкой. Добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу. Перемешайте до однородной массы.
  3. Яйцо-пашот: В кастрюле вскипятите воду, добавьте немного уксуса. Взбейте яйцо в миску. Убавьте огонь до минимума, создайте водоворот в воде с помощью ложки и осторожно влейте в него яйцо. Варите в течение 3-4 минут или пока белок не застынет, а желток останется жидким.
  4. Сборка тоста: Смажьте поджаренный хлеб авокадо. Выложите сверху яйцо-пашот. (по желанию) посыпьте хлопьями чили, измельченной зеленью петрушки или укропа.

Совет:

  • Для более насыщенного вкуса авокадо можно добавить чуть-чуть оливкового масла, измельченного чеснока или специй.
  • "Солнце в тарелке" тост с яйцом-пашот и авокадо можно подавать с салатом из овощей, свежими фруктами или йогуртом.
  • Это отличный вариант для завтрака, легкого обеда или перекуса.

А если вы любите авокадо, рекомендуем приготовить тост с авокадо и яйцом всего за 10 минут по рецепту "Телеграфа". Также, предлагаем рецепт салата "Искушение".

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#Рецепт #еда-Телеграф