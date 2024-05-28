Инста-завтрак у вас дома: рецепт тоста с яйцом и авокадо

Если вы хотите побаловать себя красивым, а главное, вкусным завтраком, предлагаем приготовить тост из авокадо.

Тосты – это не только быстрая и сытная закуска, но настоящее поле для кулинарного творчества. Сегодня мы поделимся с вами рецептом хрустящего тоста с яйцом-пашот и авокадо, который станет отличным началом вашего дня и подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения. Также предлагаем рецепт вкусной намазки на тосты.

Ингредиенты:

2 куска цельнозернового хлеба

1 авокадо

2 яйца

1 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. оливкового масла

Соль и перец по вкусу

(по желанию) зелень петрушки, свежий укроп, хлопья чили

Приготовление:

Подготовка хлеба: Поджарьте цельнозерновой хлеб в тостере до золотистого цвета. Авокадо: разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и разомните мякоть вилкой. Добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу. Перемешайте до однородной массы. Яйцо-пашот: В кастрюле вскипятите воду, добавьте немного уксуса. Взбейте яйцо в миску. Убавьте огонь до минимума, создайте водоворот в воде с помощью ложки и осторожно влейте в него яйцо. Варите в течение 3-4 минут или пока белок не застынет, а желток останется жидким. Сборка тоста: Смажьте поджаренный хлеб авокадо. Выложите сверху яйцо-пашот. (по желанию) посыпьте хлопьями чили, измельченной зеленью петрушки или укропа.

Совет:

Для более насыщенного вкуса авокадо можно добавить чуть-чуть оливкового масла, измельченного чеснока или специй.

"Солнце в тарелке" тост с яйцом-пашот и авокадо можно подавать с салатом из овощей, свежими фруктами или йогуртом.

Это отличный вариант для завтрака, легкого обеда или перекуса.

А если вы любите авокадо, рекомендуем приготовить тост с авокадо и яйцом всего за 10 минут по рецепту "Телеграфа". Также, предлагаем рецепт салата "Искушение".