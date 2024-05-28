Инста-завтрак у вас дома: рецепт тоста с яйцом и авокадо
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Если вы хотите побаловать себя красивым, а главное, вкусным завтраком, предлагаем приготовить тост из авокадо.
Тосты – это не только быстрая и сытная закуска, но настоящее поле для кулинарного творчества. Сегодня мы поделимся с вами рецептом хрустящего тоста с яйцом-пашот и авокадо, который станет отличным началом вашего дня и подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения. Также предлагаем рецепт вкусной намазки на тосты.
Ингредиенты:
- 2 куска цельнозернового хлеба
- 1 авокадо
- 2 яйца
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
- (по желанию) зелень петрушки, свежий укроп, хлопья чили
Приготовление:
- Подготовка хлеба: Поджарьте цельнозерновой хлеб в тостере до золотистого цвета.
- Авокадо: разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и разомните мякоть вилкой. Добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу. Перемешайте до однородной массы.
- Яйцо-пашот: В кастрюле вскипятите воду, добавьте немного уксуса. Взбейте яйцо в миску. Убавьте огонь до минимума, создайте водоворот в воде с помощью ложки и осторожно влейте в него яйцо. Варите в течение 3-4 минут или пока белок не застынет, а желток останется жидким.
- Сборка тоста: Смажьте поджаренный хлеб авокадо. Выложите сверху яйцо-пашот. (по желанию) посыпьте хлопьями чили, измельченной зеленью петрушки или укропа.
Совет:
- Для более насыщенного вкуса авокадо можно добавить чуть-чуть оливкового масла, измельченного чеснока или специй.
- "Солнце в тарелке" тост с яйцом-пашот и авокадо можно подавать с салатом из овощей, свежими фруктами или йогуртом.
- Это отличный вариант для завтрака, легкого обеда или перекуса.
А если вы любите авокадо, рекомендуем приготовить тост с авокадо и яйцом всего за 10 минут по рецепту "Телеграфа". Также, предлагаем рецепт салата "Искушение".