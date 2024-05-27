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Как из банки и без консервантов: готовим домашнее сгущенку

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Сгущенка станет вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ)
Сгущенка станет вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если у вас есть дети, десерты лучше готовить дома, поэтому предлагаем вам приготовить домашнее сгущенку.

Сгущенка – это лакомство, которое любят взрослые и дети. Его можно использовать для приготовления различных десертов, тортов, пирожных и кофе. Также, предлагаем рецепт десерта "Птичье молоко".

Почему этот рецепт особенный?

  • Простота приготовления: домашнее сгущенка готовится очень просто и быстро. Вам понадобится всего несколько ингредиентов и немного времени.
  • Естественность: домашнее сгущенка не содержит искусственных консервантов и ароматизаторов.
  • Экономность: сгущенка из магазина может быть достаточно дорогой, а домашнее сгущенка – это гораздо более экономный вариант.

Ингредиенты:

  • 1 л молока
  • 400 г сахара
  • 1 ч. л. соды

Приготовление:

  1. В кастрюле с толстым дном смешайте молоко, сахар и соду.
  2. Поставить кастрюлю на медленный огонь и постоянно помешивать, пока сахар не растворится.
  3. Довести смесь до кипения, затем убавить огонь и варить на медленном огне в течение 1-1,5 часа, постоянно помешивая.
  4. Сгущенка должна загустеть и стать золотисто-коричневого цвета.
  5. Снять кастрюлю с огня и дать сгущенке остыть.
  6. Перелить сгущенку в стерильные банки и закрыть крышками.

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