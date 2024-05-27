Как из банки и без консервантов: готовим домашнее сгущенку

Если у вас есть дети, десерты лучше готовить дома, поэтому предлагаем вам приготовить домашнее сгущенку.

Сгущенка – это лакомство, которое любят взрослые и дети. Его можно использовать для приготовления различных десертов, тортов, пирожных и кофе. Также, предлагаем рецепт десерта "Птичье молоко".

Почему этот рецепт особенный?

Простота приготовления: домашнее сгущенка готовится очень просто и быстро. Вам понадобится всего несколько ингредиентов и немного времени.

домашнее сгущенка готовится очень просто и быстро. Вам понадобится всего несколько ингредиентов и немного времени. Естественность: домашнее сгущенка не содержит искусственных консервантов и ароматизаторов.

домашнее сгущенка не содержит искусственных консервантов и ароматизаторов. Экономность: сгущенка из магазина может быть достаточно дорогой, а домашнее сгущенка – это гораздо более экономный вариант.

Ингредиенты:

1 л молока

400 г сахара

1 ч. л. соды

Приготовление:

В кастрюле с толстым дном смешайте молоко, сахар и соду. Поставить кастрюлю на медленный огонь и постоянно помешивать, пока сахар не растворится. Довести смесь до кипения, затем убавить огонь и варить на медленном огне в течение 1-1,5 часа, постоянно помешивая. Сгущенка должна загустеть и стать золотисто-коричневого цвета. Снять кастрюлю с огня и дать сгущенке остыть. Перелить сгущенку в стерильные банки и закрыть крышками.

Раньше мы рассказывали, как правильно выбрать клубнику. Также, мы предлагали рецепт клубничных шариков.