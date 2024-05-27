Как из банки и без консервантов: готовим домашнее сгущенку
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Если у вас есть дети, десерты лучше готовить дома, поэтому предлагаем вам приготовить домашнее сгущенку.
Сгущенка – это лакомство, которое любят взрослые и дети. Его можно использовать для приготовления различных десертов, тортов, пирожных и кофе. Также, предлагаем рецепт десерта "Птичье молоко".
Почему этот рецепт особенный?
- Простота приготовления: домашнее сгущенка готовится очень просто и быстро. Вам понадобится всего несколько ингредиентов и немного времени.
- Естественность: домашнее сгущенка не содержит искусственных консервантов и ароматизаторов.
- Экономность: сгущенка из магазина может быть достаточно дорогой, а домашнее сгущенка – это гораздо более экономный вариант.
Ингредиенты:
- 1 л молока
- 400 г сахара
- 1 ч. л. соды
Приготовление:
- В кастрюле с толстым дном смешайте молоко, сахар и соду.
- Поставить кастрюлю на медленный огонь и постоянно помешивать, пока сахар не растворится.
- Довести смесь до кипения, затем убавить огонь и варить на медленном огне в течение 1-1,5 часа, постоянно помешивая.
- Сгущенка должна загустеть и стать золотисто-коричневого цвета.
- Снять кастрюлю с огня и дать сгущенке остыть.
- Перелить сгущенку в стерильные банки и закрыть крышками.
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