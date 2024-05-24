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Краще, ніж в ресторані: рецепт домашнього хумусу

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Хумус стане вашою улюбленою закускою (зображення створено за допомогою ШІ)
Хумус стане вашою улюбленою закускою (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей хумус дуже легко та просто готується.

Хумус – це не лише смачна та поживна закуска, але й справжня скарбниця користі для організму. Ця страва з нуту, кунжутної пасти (тахіні), часнику, оливкової олії та лимонного соку багата на білок, клітковину, вітаміни та мінерали.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування домашнього хумусу, який неодмінно стане вашим улюбленим частуванням. Про це пише Уніан.

Інгредієнти:

  • 400 г нуту;
  • 100 г тахіні;
  • 2 зубчики часнику;
  • 4 ст. л. оливкової олії;
  • 3 ст. л. лимонного соку;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 1/4 ч. л. меленого кумину;
  • 1/4 ч. л. паприки;
  • зелень петрушки для подачі (за бажанням).

Приготування:

  1. Підготуйте нут. Нут замочіть у холодній воді на 8-10 годин. Злийте воду, промийте нут і відваріть у підсоленій воді до м'якості (близько 1 години).
  2. Зробіть хумус. Зваріть нут, відцідіть його, залишивши трохи відвару. З'єднайте нут, тахіні, часник, оливкову олію, лимонний сік, сіль, кумин та паприку в блендері. Подрібніть до однорідної маси, додаючи трохи відвару нуту, якщо хумус вийде занадто густим.
  3. Подавайте хумус. Перекладіть хумус у миску, посипте паприкою та подрібненою зеленню петрушки. Подавайте з лавашем, пітою, свіжими овочами або хлібом.

Раніше ми ділилися незвичайним рецептом сухого варення у духовці. Також, ми писали, як приготувати повітряний хліб на сковороді.

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#Рецепт #їжа-Телеграф