Краще, ніж в ресторані: рецепт домашнього хумусу

Цей хумус дуже легко та просто готується.

Хумус – це не лише смачна та поживна закуска, але й справжня скарбниця користі для організму. Ця страва з нуту, кунжутної пасти (тахіні), часнику, оливкової олії та лимонного соку багата на білок, клітковину, вітаміни та мінерали.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування домашнього хумусу, який неодмінно стане вашим улюбленим частуванням. Про це пише Уніан.

Інгредієнти:

400 г нуту;

100 г тахіні;

2 зубчики часнику;

4 ст. л. оливкової олії;

3 ст. л. лимонного соку;

1/2 ч. л. солі;

1/4 ч. л. меленого кумину;

1/4 ч. л. паприки;

зелень петрушки для подачі (за бажанням).

Приготування:

Підготуйте нут. Нут замочіть у холодній воді на 8-10 годин. Злийте воду, промийте нут і відваріть у підсоленій воді до м'якості (близько 1 години). Зробіть хумус. Зваріть нут, відцідіть його, залишивши трохи відвару. З'єднайте нут, тахіні, часник, оливкову олію, лимонний сік, сіль, кумин та паприку в блендері. Подрібніть до однорідної маси, додаючи трохи відвару нуту, якщо хумус вийде занадто густим. Подавайте хумус. Перекладіть хумус у миску, посипте паприкою та подрібненою зеленню петрушки. Подавайте з лавашем, пітою, свіжими овочами або хлібом.

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