Лучше, чем в ресторане: рецепт домашнего хумуса

Этот хумус очень легко и просто готовится.

Хумус – это не только вкусная и питательная закуска, но и настоящая казна пользы для организма. Это блюдо из нута, кунжутной пасты (тахини), чеснока, оливкового масла и лимонного сока богато белоком, клетчаткой, витаминами и минералами.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления домашнего хумуса, который обязательно станет вашим любимым угощением. Об этом пишет Униан.

Ингредиенты:

400 г нута;

100 г тахини;

2 зубчика чеснока;

4 ст. л. оливкового масла;

3 ст. л. лимонного сока;

1/2 ч. л. соли;

1/4 ч. л. молотого кумина;

1/4 ч. л. паприки;

зелень петрушки для подачи (по желанию).

Приготовление:

Подготовьте нут. Нут замочите в прохладной воде на 8-10 часов. Слейте воду, промойте нут и отварите в подсоленной воде до мягкости (около 1 часа). Сделайте хумус. Сварите нут, отцедите его, оставив немного отвара. Соедините нут, тахини, чеснок, оливковое масло, лимонный сок, соль, кумин и паприку в блендере. Измельчите до однородной массы, добавляя немного отвара нута, если хумус получится слишком густым. Подавайте хумус. Переложите хумус в миску, посыпьте паприкой и измельченной зеленью петрушки. Подавайте с лавашем, питой, свежими овощами или хлебом.

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