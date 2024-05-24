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Лучше, чем в ресторане: рецепт домашнего хумуса

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Хумус станет вашей любимой закуской (изображение создано с помощью ИИ)
Хумус станет вашей любимой закуской (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот хумус очень легко и просто готовится.

Хумус – это не только вкусная и питательная закуска, но и настоящая казна пользы для организма. Это блюдо из нута, кунжутной пасты (тахини), чеснока, оливкового масла и лимонного сока богато белоком, клетчаткой, витаминами и минералами.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления домашнего хумуса, который обязательно станет вашим любимым угощением. Об этом пишет Униан.

Ингредиенты:

  • 400 г нута;
  • 100 г тахини;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 4 ст. л. оливкового масла;
  • 3 ст. л. лимонного сока;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 1/4 ч. л. молотого кумина;
  • 1/4 ч. л. паприки;
  • зелень петрушки для подачи (по желанию).

Приготовление:

  1. Подготовьте нут. Нут замочите в прохладной воде на 8-10 часов. Слейте воду, промойте нут и отварите в подсоленной воде до мягкости (около 1 часа).
  2. Сделайте хумус. Сварите нут, отцедите его, оставив немного отвара. Соедините нут, тахини, чеснок, оливковое масло, лимонный сок, соль, кумин и паприку в блендере. Измельчите до однородной массы, добавляя немного отвара нута, если хумус получится слишком густым.
  3. Подавайте хумус. Переложите хумус в миску, посыпьте паприкой и измельченной зеленью петрушки. Подавайте с лавашем, питой, свежими овощами или хлебом.

Раньше мы делились необычным рецептом сухого варенья в духовке. Также мы писали, как приготовить воздушный хлеб на сковороде.

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#Рецепт #еда-Телеграф